155 saat sonra enkazdan çıktı bir damacana su ve dondurma istedi! 8 yaşındaki Semih Ege İnce Türkiye'ye umut oldu

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkaz altından 155 saat sonra sağ olarak çıkarılan 8 yaşındaki Semih Ege İnce, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin 'ne istiyorsun' sorusuna Semih, "Bana damacana su getirin, çok susadım" cevabını verdi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi, Başpınar Mahallesi Dede Korkut Caddesi Gündüz Kaya Apartmanı enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Adeta iğne ile kuyu kazan Zeytinburnu Belediyesi ZAK Arama Kurtarma Ekipleri, 8 yaşındaki Semih İnci'ye ulaştı.

Bu dakikadan sonra Semih'in kurtarılması için adeta zamanla yarışıldı. Depremin 155. saatinde sağ olarak enkazdan çıkarılan Semih Ege İnci'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

"BANA DAMACANA SU GETİRİN, ÇOK SUSADIM"

Arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla ambulansa bindirilen Semih İnci, ekiplerin 'ne istiyorsun' sorusu üzerine, "Çilekli dondurma istiyorum. Bütün dondurmaları bütün içecekleri getirin. Bana damacana su getirin, çok susadım" şeklinde cevap verdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Semih'in videosuna yer vererek, "155. saat! Bütün dondurmalar, sular Semih'e" ifadelerine yer vererek mesajına nazar boncuğu ikonu bıraktı.



GALATASARAYLI, ICARDI VE MUSLERA HAYRANI

Diğer yandan Semih, Süper Lig'de taraftarı olduğu takımı ve en sevdiği futbolcuları açıkladı. Semih, Galatasaray'ı tuttuğunu ve en sevdiği futbolcuları ise Icardi ve Muslera olduğunu bildirdi.