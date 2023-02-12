Yağmacılar için vur emri verildi mi? Polis, jandarma vur emri var mı? OHAL durumunda neler serbest?

Yağmacılara karşı vur emri verildi mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. OHAL kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak TBMM'de kabul edildi.
OHAL SÜRECİ NASIL İŞLER?
Olağanüstü hallerde hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, kanun hükmünde kararnameler ile düzenlenir. OHAL'de, Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler, Resmi Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.
YAĞMACILAR İÇİN VUR EMRİ VERİLDİ Mİ?
Deprem bölgelerindeki yağma görüntülerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bununla bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar. marketleri soyuyorlar. İş yerlerine saldırıyorlar. OHAL ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suistimalleri yapanlar yakalandığında gerekli müeyyideler uygulanacaktır" dedi.