Yağmacılar için vur emri verildi mi? Polis, jandarma vur emri var mı? OHAL durumunda neler serbest?

-Ruhsatı olan tüm silahlara el konulması ve yasaklanması

-Sesle yapılabilecek herhangi bir kaydın yayınlanmasını ve paylaşılmasını engelleme

-Her türlü bulunan cephanelerin toplatılması ve el konulması

-İşçilerin iyi niyet kurallarına uymaması sonrası cezalandırılması

-Kesici ve delici eşyalarının taşınmaması ve el konulması

-Kapalı veya açık herhangi bir bölgede toplanılması veya görüşülmesini yasaklama

-Kişilerin toplantı yapması veya bir alanda toplanması sonucu kalabalığın dağıtılması

-Dernek faaliyetlerinin belirlenen süre boyunca durdurulması