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    • Haberler
    • 12.02.2023 11:57
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    • 12.02.2023 12:03
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    Yağmacılar için vur emri verildi mi? Polis, jandarma vur emri var mı? OHAL durumunda neler serbest?

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden toplam 10 ilimiz etkilendi. Bu durumun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 aylık süreyle 10 ilde OHAL ilan edildiğini aktardı. Deprem sonrası ortaya çıkan yağmacılar hakkında yaptırımlar ise merak ediliyor. Peki, yağmacılar için vur emri var mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yağmacılar için vur emri verildi mi? OHAL’de vur emri var mı?

    Yağmacılara karşı vur emri verildi mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. OHAL kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak TBMM'de kabul edildi.

    OHAL SÜRECİ NASIL İŞLER?

    Olağanüstü hallerde hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, kanun hükmünde kararnameler ile düzenlenir. OHAL'de, Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler, Resmi Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.

    YAĞMACILAR İÇİN VUR EMRİ VERİLDİ Mİ?

    Deprem bölgelerindeki yağma görüntülerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bununla bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar. marketleri soyuyorlar. İş yerlerine saldırıyorlar. OHAL ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suistimalleri yapanlar yakalandığında gerekli müeyyideler uygulanacaktır" dedi.

        "DEVLET YETKİLERİ ELİNE ALDI"

        Yaptığı incelemeler sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, bölgede yaşanan yağma olaylarına da değindi. Erdoğan açıklamasında "Bununla bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar. marketleri soyuyorlar. İş yerlerine saldırıyorlar. OHAL ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suistimalleri yapanlar yakalandığında gerekli müeyyideler uygulanacaktır" şeklinde konuştu.

        OHAL İLAN EDİLİRSE NE OLUR?

        -Kişilerin tüm eşyalarının detaylı olarak aranması ve tehlike oluşturabilecek eşyalara el konulması

        -Belirli bölgelerde ve saatlerde kişilerin dolaşmasını veya toplanmasını yasaklama

        -Gazete, dergi veya broşür ürünlerinin basılmasının yasaklanması, dağıtılması ve toplanılması

        -OHAL bölgesine dışarıdan giren kişilere karşı önlem alınması

        -Ruhsatı olan tüm silahlara el konulması ve yasaklanması

        -Sesle yapılabilecek herhangi bir kaydın yayınlanmasını ve paylaşılmasını engelleme

        -Her türlü bulunan cephanelerin toplatılması ve el konulması

        -İşçilerin iyi niyet kurallarına uymaması sonrası cezalandırılması

        -Kesici ve delici eşyalarının taşınmaması ve el konulması

        -Kapalı veya açık herhangi bir bölgede toplanılması veya görüşülmesini yasaklama

        -Kişilerin toplantı yapması veya bir alanda toplanması sonucu kalabalığın dağıtılması

        -Dernek faaliyetlerinin belirlenen süre boyunca durdurulması
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            Haberler Haberler Yağmacılar için vur emri verildi mi? Polis, jandarma vur emri var mı? OHAL durumunda neler serbest?
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