THY'den deprem bölgelerinden yapılan ücretsiz tahliye uçuşları için rezervasyon uygulaması! Bu akşam başlıyor...

Türkiye, 6 Şubat 2023'te Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce insanımız yaşamını yitirdi.
Asrın felaketi devlet ve millet el ele vererek yaralarını sarmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yıkımın yaşandığı illere giderek depremzedelerle bir araya geldi.
Bir yandan da Türk Hava Yolları öncülüğünde afet bölgesinden tahliye uçuşları hız kesmeden sürüyor.
TAHLİYE UÇUŞLARINDA REZERVASYON UYGULAMASI
Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgelerinden yapılan ücretsiz tahliye uçuşları için rezervasyon yapılmasına bu akşam saat 20.00'de başlanacağını duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, yarından itibaren sadece rezervasyon yapanların uçağa kabul edilecekleri belirtilerek, şu bilgiler verildi:
"Vatandaşlarımızı bekletmemek için bu akşam 20.00 itibarıyla online kanallarımızdan rezervasyon sistemi açılacaktır. Yarın sabah 09.00'dan sonraki uçuşlar rezervasyon üzerinden sağlanacaktır. Sabah 09.00 öncesi uçuşlarda havalimanından binişler gerçekleştirilecektir."