THY'den deprem bölgelerinden yapılan ücretsiz tahliye uçuşları için rezervasyon uygulaması! Bu akşam başlıyor...

Türkiye, 6 Şubat 2023'te Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce insanımız yaşamını yitirdi.



Asrın felaketi devlet ve millet el ele vererek yaralarını sarmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yıkımın yaşandığı illere giderek depremzedelerle bir araya geldi.