Asrın felaketinde yaralar sarılıyor! Depremden etkilenen vatandaşlara kira ve taşınma desteği başlıyor

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından mağduriyetlerin giderilmesi, depremzedelerin her türlü ihtiyacının hızlıca karşılanması için seferberlik ilan edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yaraların sarılması için toplam 100 milyar lira kaynak ayırdı, AFAD'a 1 milyar lira ek bütçe sağlanırken destek ödemeleri hızlı bir şekilde devreye alınmaya başladı.