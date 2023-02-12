Depreme yardım eden ülkeler listesi 2023! Hangi ülke, ne yardım gönderiyor? Dünyadan Türkiye'ye büyük destek!

DEPREME YARDIM EDEN ÜLKELER LISTESI 2023!

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, deprem bölgelerine tıbbi yardım malzemelerinin yer aldığı üç uçak gönderildiğini belirtti. Gönderilen uçakta yardım çalışmalarının koordinasyonunu sağlayacak üst düzey delegeler de var.

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım için mart başında bağışçılar konferansı düzenleyeceklerini duyurdu. AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dönem Başkanı İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson'un Türk makamlarının koordinasyonunda böyle bir konferans düzenlemek istedikleri belirtildi. Uluslararası toplumun, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için mali yardımlarının harekete geçirilmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, konferansın mart ayı başında Brüksel'de planlandığı bildirildi.