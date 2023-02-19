OĞUZHAN UĞUR TUTUKLANDI MI?

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem afeti sonrası BaBala TV isimli sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı Köyü'nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunan Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

NE DEMİŞTİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen felaketin ardından tüm kurumlarıyla sahada vatandaşın yaralarını sarmaya çalışan devlet; bir yandan da sosyal medyadaki dezenformasyon kampanyasıyla mücadele ediyor. BaBaLa TV'nin Twitter adresinden paylaşılan "Yarseli Barajı patladı" iddiası yalan çıkmıştı. Tarım ve Ormanı Bakanlığı yetkilileri tarafından yalanlanan iddianın, yağmacılar tarafından paniğe yol açmak amacıyla paylaşıldığı belirtilmişti. TİP Milletvekili Barış Atay tarafından da köpürtülen ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yavaşlatan asılsız iddialar için Oğuzhan Uğur ilk kez konuştu. Ekip arkadaşının yanlış teyit aldığını söyleyen Uğur, skandal iddia için ise "olabilir" ifadesini kullandı.