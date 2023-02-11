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    • Haberler
    • 11.02.2023 19:14
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    • 11.02.2023 19:14
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    YÖK'ten uzaktan öğretim sürecine ilişkin açıklama

    Son dakika haberine göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerde bahar döneminde yapılacak uzaktan eğitime ilişkin ayrıntıların ve alınacak tedbirlerin önümüzdeki günlerde paylaşılacağını açıkaldı.

    YÖK’ten uzaktan öğretim sürecine ilişkin açıklama

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde bahar döneminde gerçekleştirilecek uzaktan eğitime ilişkin ayrıntılar ve alınacak tedbirlerin ilerleyen günlerde paylaşılacağını bildirdi.

    YÖK'ün yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulunca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verildiği aktarıldı.

    Açıklamada, "Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.

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