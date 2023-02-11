TOKİ 'Asrın Felaketi' sınavından alnının akıyla çıktı: Tek bir binada hasar yok

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli asrın felaketi karşısında devlet canla başla mücadele ediyor.
Başkan Erdoğan'ın diğer yaşanan felaketlerdeki gibi toplu konut operasyonlarıyla 10 ilde de 1 yıl içerisinde vatandaşların evlerini yapacaklarını açıklamasının ardından gözler afetin merkezindeki 10 ilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yapılan TOKİ konutlarına çevrildi.
TEK BİRİ BİLE YIKILMADI
TOKİ'nin, 9 saat arayla önce 7,7, sonra 7,6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde 133 bin 759 konut yaptığı öğrenildi.
Depreme dayanıklı radye temel üzerine kurulu konutlardan hiçbirinin asrın felaketinde yıkılmadığı ve kullanılamaz hale gelmediği tespit edildi.
"EVLERİNE GİREBİLİRSİNİZ"
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bir yıl içerisinde deprem bölgesini yeniden inşa edecek TOKİ, şimdiye kadar ürettiği konutlarla son yılların en büyük depreminde olumlu sınav vermiş oldu.
Bakanlık, Valiliklere "TOKİ konutlarında oturan vatandaşların evlerine girebileceği" yazısını gönderdi.
HEDEF 1 YIL İÇİDEN YENİLEME
Son yılların en büyük depremini yaşayan Türkiye, asrın felaketi karşısında yaraların sarılması için canla başla mücadele ediyor.