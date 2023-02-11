TOKİ 'Asrın Felaketi' sınavından alnının akıyla çıktı: Tek bir binada hasar yok

Gaziantep'te 27 bin 947, Adıyaman'da 7 bin 65, Adana'da 21 bin 154, Kilis'te ise 1929 olmak üzere toplam 133 bin 759 konut yaptı. 10 ilde 133 bin 759 konutun yanı sıra bu illerde, cami, okul ve güvenlik güçleri için birçok bina da inşa edildi.