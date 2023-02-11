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    • Haberler
    • 11.02.2023 21:21
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    • 11.02.2023 21:21
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    Diyarbakır Valiliğinden "asgari ücretle eleman alınacak" iddialarına yalanlama

    Son dakika haberine göre Diyarbakır Valiliği, sosyal medya üzerinden "deprem bölgelerinde asgari ücretle çalıştırılacak eleman alınacağı" paylaşımlarının asılsız olduğunu açıkladı.

    Valilikten asgari ücretle eleman iddiasına yalanlama

    Diyarbakır Valiliği, sosyal medyadaki "Deprem bölgelerinde asgari ücretle çalıştırılmak üzere eleman alınacağı" paylaşımların asılsız olduğunu bildirdi.

    Valilik tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, deprem bölgelerinde asgari ücretle çalıştırılmak üzere eleman arandığı yönünde paylaşımlar yapıldığının görüldüğü belirtildi.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup valiliğimizce işçi alımı söz konusu değildir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan sadece yetkili makamlar tarafından paylaşılan bilgileri dikkate almalarını, bu tür yanıltıcı paylaşımlara riayet etmemelerini önemle rica ederiz."

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