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    • Haberler
    • 11.02.2023 21:26
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    • 11.02.2023 21:26
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    İbrahim Mustafa Uncuoğlu kimdir, yakalandı mı? Bahar Apartmanı'nın müteahhitti Mustafa Uncuoğlu tutuklandı mı? 9 kişi hayatını kaybetmişti...

    Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın enkazında yapılan teknik inceleme sonucu ihmali olduğu belirlenen müteahhit hakkında son dakika gelişme yaşandı. Peki, İbrahim Mustafa Uncuoğlu kimdir, yakalandı mı? Bahar Apartmanı'nın müteahhitti Mustafa Uncuoğlu tutuklandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İbrahim Mustafa Uncuoğlu kimdir, yakalandı mı?

    Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın enkazında yapılan teknik inceleme sonucu ihmali olduğu belirlenen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da gözaltına alındı.

    Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Şehitkamil ilçesinde yıkılan, ilk belirlemelere göre 9 vatandaşın hayatını kaybettiği Bahar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.

    Binanın inceleme sonucu ihmali olduğu tespit edilen müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu'nun İstanbul'da olduğu belirlendi.
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        Haberler Haberler İbrahim Mustafa Uncuoğlu kimdir, yakalandı mı? Bahar Apartmanı'nın müteahhitti Mustafa Uncuoğlu tutuklandı mı? 9 kişi hayatını kaybetmişti...
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