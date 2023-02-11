Taha Duymaz öldü mü? Son dakika! Gülben Ergen'den acı haber geldi! " Yetişemedik sana..." Sevenleri perişan...

Ardından bir video yayınlayan Uluğ, "Biz şu an Taha Duymaz ile ilgili bilgi vermek istedik size. Mustafa Burak'la konuşuyor. Biz oraya vinç ve operatör yönlendirdik" dedi. Konuyla ilgili konuşan iş insanı Mustafa Akan, "Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerinde bir bina daha varmış. CZN Burak orada zaten. İrtibata geçtik. Bir binayı kaldırırken diğerinin tutulması lazım. Vinç bekliyoruz. İnşallah olacak. Saat 8-9 gibi. Vinçler gelecek" ifadelerini kullandı.

GÜLBEN ERGEN'İN PAYLAŞIMI ŞOKE ETTİ

"Günlerdir Taha'yı kurtarmaya giden ekiplerin yolda ses geliyor mesajı ile durup ne kadar çok can kurtardığının üzerine gelen bilgi 😞 Taha'yı kurtaramadık,yetişemedik,kaybettik ama onun yolu çok can kurtardı."

Gülben Ergen'den gelen acı haber ortalığı karıştırdı. Kiimileri verilen bilginin yanlış olduğunu Taha'nın enkaz altında mücadeleye devam ettiğini iddia ediyor.