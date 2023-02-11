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    • Magazin
    • 11.02.2023 14:39
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    • 11.02.2023 14:46
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    Taha Duymaz öldü mü? Son dakika! Gülben Ergen'den acı haber geldi! " Yetişemedik sana..." Sevenleri perişan...

    Ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından kardeşinin göçük altında olduğunu duyurdu. Ünlü isimler AFAD ekiplerinin genç fenomenin enkaz altında kaldığı bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Bu noktada milyonlarca kişi, "Taha Duymaz yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Gülben Ergen tarafından yapılan paylaşım ise ortalığı karıştırdı. Peki, Taha Duymaz öldü mü? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Taha Duymaz öldü mü?

    Çektiği yemek videoları ile tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, Kahramanmaraş depreminden etkilenen Hatay'da enkaz altında kaldı. Genç fenomenin ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Duymaz'ın kardeşleri ve halasıyla birlikte enkaz altında kaldığını belirterek yardım çağrısında bulunmuştu.

    FENOMEN GENÇ TAHA DUYMAZ'IN 6. GÜNÜ

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak nitelenen depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Hatay'da yaşayan ve yayınladığı yemek videoları ile tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, medyana gelen depremde ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Genç fenomenin ablası Semiha Duymaz, yaptığı açıklamada "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek Taha enkaz altında" ifadelerini kullanmıştı.

    "TAHA'NIN OLDUĞU BİNANIN ÜZERİNE BİR BİNA DAHA YIKILMIŞ"

    Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'a ulaşabilmek ondan bir haber alabilmek için ailesi ve sevenleri adeta seferber oldu. Depremin ardından bölgedeki vatandaşlar için çalışmalara başlayan şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerine bir bina daha yıkıldığını ve büyük vinçlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

        Ardından bir video yayınlayan Uluğ, "Biz şu an Taha Duymaz ile ilgili bilgi vermek istedik size. Mustafa Burak'la konuşuyor. Biz oraya vinç ve operatör yönlendirdik" dedi. Konuyla ilgili konuşan iş insanı Mustafa Akan, "Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerinde bir bina daha varmış. CZN Burak orada zaten. İrtibata geçtik. Bir binayı kaldırırken diğerinin tutulması lazım. Vinç bekliyoruz. İnşallah olacak. Saat 8-9 gibi. Vinçler gelecek" ifadelerini kullandı.

        GÜLBEN ERGEN'İN PAYLAŞIMI ŞOKE ETTİ

        "Günlerdir Taha'yı kurtarmaya giden ekiplerin yolda ses geliyor mesajı ile durup ne kadar çok can kurtardığının üzerine gelen bilgi 😞 Taha'yı kurtaramadık,yetişemedik,kaybettik ama onun yolu çok can kurtardı."

        Gülben Ergen'den gelen acı haber ortalığı karıştırdı. Kiimileri verilen bilginin yanlış olduğunu Taha'nın enkaz altında mücadeleye devam ettiğini iddia ediyor.

        BİNADAN BİR CENAZE ÇIKARILDI

        Bölgeden gelen haberleri anlık olarak paylaşan Polat, son olarak binadan bir cenaze çıkarıldığını, "Zeynep abla ile konuştum, ekip olarak çalışıyorlar. Orada şu an bir cenaze var ama kim olduğunu bilmiyorum. Ailesi bakacak, Taha'nın kardeşi orada" sözleriyle duyurdu.

        DİLAN POLAT YALANLADI

        Dilan Polat tarafından konuyla ilgili açıklama geldi. Gülben Ergen'in açıklaması sonrası Taha'nın durumunun belli olmadığı belirtiliyor.
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