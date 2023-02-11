Taha Duymaz öldü mü? Son dakika! Gülben Ergen'den acı haber geldi! " Yetişemedik sana..." Sevenleri perişan...

Çektiği yemek videoları ile tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, Kahramanmaraş depreminden etkilenen Hatay'da enkaz altında kaldı. Genç fenomenin ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Duymaz'ın kardeşleri ve halasıyla birlikte enkaz altında kaldığını belirterek yardım çağrısında bulunmuştu.
FENOMEN GENÇ TAHA DUYMAZ'IN 6. GÜNÜ
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak nitelenen depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Hatay'da yaşayan ve yayınladığı yemek videoları ile tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, medyana gelen depremde ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Genç fenomenin ablası Semiha Duymaz, yaptığı açıklamada "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek Taha enkaz altında" ifadelerini kullanmıştı.
"TAHA'NIN OLDUĞU BİNANIN ÜZERİNE BİR BİNA DAHA YIKILMIŞ"
Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'a ulaşabilmek ondan bir haber alabilmek için ailesi ve sevenleri adeta seferber oldu. Depremin ardından bölgedeki vatandaşlar için çalışmalara başlayan şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerine bir bina daha yıkıldığını ve büyük vinçlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.