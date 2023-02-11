Depremden dolayı nikah ve düğünler iptal mi edilecek? Düğünler iptal mi, ertelendi mi 2023? 2023 Kına, nişan, sünnet, düğün kararları...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin ardından 10 ilimizde büyük bir yıkım meydana geldi. Bu kapsamda ülkemizde bir dizi önlemler alınmaya devam ediliyor. Eğitimde, ekonomi alanında teşvikler ve tedbirler alınıyor. Bu gelişmelerin ardından evlenecek çiftler, "Düğünler iptal mi, ertelendi mi 2023? Depremden dolayı nikah ve düğünler iptal mi edilecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merak edilenler...
Düğünler iptal mi edildi?
Bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen süreçte konu hakkında detaylar gelirse haberimize eklenecektir...
3 AYLIK OHAL İLAN EDİLDİ
10 ilde 3 aylık OHAL kararı alınmasının ardından OHAL ile ilgili ayrıntılar merak edilmeye başladı. Türkiye'de meydana gelen deprem nedeniyle OHAL ilan edilince nasıl kararlar alınacağı sorgulanıyor.
OHAL NEDİR?
Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.
Uluslararası hukuk açısından bakıldığında olağanüstü hâl durumunda özgürlükler ve haklar kısıtlanabilir. Örneğin bir hükûmet bir kişiyi yargılama olmaksızın alıkoyabilir. Kanunlarla belirlenmiş olan, temel özgürlükleri içeren "sınırlanamayan haklar" kapsam dışıdır.