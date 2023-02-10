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    • Haberler
    • 10.02.2023 09:28
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    • 10.02.2023 09:28
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    MSB acı haberi duyurdu: Er Ferhat Günaçti deprem sonrası Hatay'da çöken hastanede şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçti'nin, Hatay'da sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu şehit olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

    MSB acı haberi duyurdu

    Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçti'nin, Hatay'da sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu şehit olduğunu duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay'da, sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçti, 09 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 9 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Haberler MSB acı haberi duyurdu: Er Ferhat Günaçti deprem sonrası Hatay'da çöken hastanede şehit oldu
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