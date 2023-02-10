Koruyucu Aile nedir, nasıl olunur? Koruyucu Aile olma şartları nelerdir? DEPREM KORUYUCU AILE BAŞVURU EKRANI E-DEVLET!

Yeni başvuruda bulunacak koruyucu aile adaylarımız e-Devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimize şahsen başvurabilirler. Vatandaşlarımıza çocuklarımız için koruyucu aile olma talepleri konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz"

KORUYUCU AİLE İLK GÖRÜŞME TALEBİ - E DEVLET EKRANI

KORUYUCU AİLE ŞARTLARI NELERDİR?

Evli ya da bekar herkes aşağıdaki koşulları sağladığı takdirde koruyucu anne, baba ya da aile statüsüne kavuşabilir;

-T.C. vatandaşı iseniz

-Sürekli Türkiye'de ikamet ediyorsanız

-25-65 Yaşları arasındaysanız