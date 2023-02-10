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    • Haberler
    • 10.02.2023 11:32
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    • 10.02.2023 11:32
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    Milli yas ne demek, ne anlama gelir? Milli yas ilan edilince ne olur? Milli yas resmi tatil midir? Ulusal yas kaç gün sürecek, hangi gün bitecek 2023?

    Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle milli yas ilan edildiği duyuruldu. Peki, Milli yas ne demek, ne anlama gelir? Milli yas ilan edilince ne olur? Milli Ulusal yas kaç gün sürecek, hangi gün bitecek 2023? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Milli yas ne demek, ne anlama gelir?

    Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle milli yas ilan edildiği duyuruldu. Peki, Milli yas ne demek, ne anlama gelir? Milli yas ilan edilince ne olur? Milli Ulusal yas kaç gün sürecek, hangi gün bitecek 2023? İşte detaylar!

    MİLLİ YAS NEDİR?

    Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün.

    Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

        KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir.

        Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." açıklamasında bulundu.
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        Haberler Haberler Milli yas ne demek, ne anlama gelir? Milli yas ilan edilince ne olur? Milli yas resmi tatil midir? Ulusal yas kaç gün sürecek, hangi gün bitecek 2023?
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