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    • Haberler
    • 09.02.2023 17:32
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    • 09.02.2023 17:33
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    Deprem sonrası Osmaniye'de son durum! Osmaniye ölü ve yaralı sayısı kaç, kaç bina yıkıldı?

    7 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem büyük bir yıkıma yol açtı. Can ve hasar kaybı gelen il ve depremi hisseden illerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Peki, Osmaniye'de son durum ne, ölü ve yaralı sayısı kaç? Kaç bina yıkıldı? İşte son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Deprem sonrası Osmaniye’de son durum!

    Kahramanmaraş depremi birçok ilimizde hissedildi. Onlarca şehirde birçok binanın yıkıldığı depremin dehşet veren görüntüleri Osmaniye'de de kameralara yansıdı. Peki, Osmaniye'de son durum ne, ölü ve yaralı sayısı kaç? Kaç bina yıkıldı? İşte detaylar...

    DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU, HANGİ İLDE KAÇ BİNA YIKILDI?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 16.50'de yaptığı açıklamaya göre depremlerde hayatını kaybeden kişi sayısı 16 bin 170'e ulaşırken yaralanan kişi sayısı 64 bin 194'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremdeki son durumu il il açıklamış ve "Hatay 1647 vefat, 6200 yaralı, Maraş 1243 vefat 5 bin yaralı, Antep 504 vefat 4809 yaralı, Şanlıurfa 127 vefat, 2551 yaralı, Diyarbakır 120 vefat 854 yaralı, Adana 167 vefat, 3993 yaralı, Adıyaman 896 vefat 400 yaralı, Malatya 201 vefat 4900 yaralı, Osmaniye 502 vefat 2173 yaralı, Kilis 22 vefat 518 yaralı, Elazığ 5 vefat 379 yaralı. Ne yazık ki toplamda 5434 vatandaşımız hayatını kaybetti. 31 bin 777 yaralımız var. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullanmıştı.

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    DEPREM 13.5 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEDİ

    Deprem sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum "Erzincan depreminden sonra ülkemizin son bir asırda gördüğü en büyük deprem felaketidir. Bölgedeki 10 ilimizi doğrudan etkilemiştir. Son bir asırdaki en büyük felakettir. 13.5 milyon vatandaşı etkiledi. Yaralılarımız tedavi altındadır. İlk andan itibaren ekiplerin sahadaydı. Ocaklarımıza ateş düştü, yüreğimizi dağladı... Bu acı tarif edilemez. İkinci 24 saate girdik. 72 saat bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığı'nda Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremde 912 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Başkan Erdoğan, "5 bin 385 vatandaşımız yaralandı. 2 bin 470 kişi kurtarıldı. Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmaktadır." ifadelerini kullandı.

        "912 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ, 5 BİN 385 VATANDAŞIMIZ YARALANDI"

        912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 5 bin 385 vatandaşımız yaralandı. 2 bin 470 kişi kurtarıldı. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818'dir. Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmaktadır.

        Uluslararası yardımlar için ülkemizle temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve AB yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde bu felaket günlerini de atlatacağız. Gün birlik olma günüdür."
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        Haberler Haberler Deprem sonrası Osmaniye'de son durum! Osmaniye ölü ve yaralı sayısı kaç, kaç bina yıkıldı?
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