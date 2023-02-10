MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası birçok ilde yıkılan binalar olduğu bildirildi. Saat 13,23'te merkez üssü Elbistan ilçesi olan 7.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: "Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, milli yas ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan, "Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." dedi.