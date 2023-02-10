Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 10.02.2023 10:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2023 11:12
    ABONE OL

    Mahmut Sami Şahin'i sağ olarak enkazdan çıkaran kahramanlar konuştu: "24 saattir çalışıyoruz" | Aralarında İsviçreli ekip de var

    "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 102 saat sonra bir kişi, enkazdan sağ çıkarıldı. İsviçreli kurtarma ekipleriyle birlikte 24 saatir çalıştıklarını belirten Türk kurtarma ekibinden bir görevli, "Hiçbir zarar vermeden uzun süre uğraştılar hiçbir zarar vermemek için, uzuv kaybı yaşamasın diye. Çok mutluyuz. Çalışmalar devam edecek, buradayız" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kahramanlar konuştu: 24 saattir çalışıyoruz

    "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 102 saat sonra bir kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.

    KAHRAMANLAR A HABER'E KONUŞTU | VİDEO İZLE

    Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

    UMKE, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını Yeşilyurt Mahallesi Kübra Sitesi'nin 7 katlı binası enkazında sürdürdü.

    Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 33 yaşındaki Mustafa Sami Şahin ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından Şahin, 12 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

        Depremden 102 saat sonra enkazdan çıkarılan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kurtarma operasyonu sonrası duygularını anlatan ekip 24 saattir çalıştıklarını belirtti.

        İsviçreli kurtarma ekipleriyle birlikte çalıştıklarını belirten Türk kurtarma ekibinden bir görevli, "Uzun bir süreç, önce alanı tespit edip alana girebilmek. Tabi bu konuda İsviçreli arkadaşların biraz tecrübesi bizim arkadaşların da tecrbübesi arkadaşa ulaştılar. Hiçbir zarar vermeden uzun süre uğraştılar hiçbir zarar vermemek için, uzuv kaybı yaşamasın diye. Çok mutluyuz. Çalışmalar devam edecek, buradayız" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        102 saatte peş peş mucizeler!
        Haberler Haberler Mahmut Sami Şahin'i sağ olarak enkazdan çıkaran kahramanlar konuştu: "24 saattir çalışıyoruz" | Aralarında İsviçreli ekip de var
            SON DAKİKA