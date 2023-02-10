Mahmut Sami Şahin'i sağ olarak enkazdan çıkaran kahramanlar konuştu: "24 saattir çalışıyoruz" | Aralarında İsviçreli ekip de var

İsviçreli kurtarma ekipleriyle birlikte çalıştıklarını belirten Türk kurtarma ekibinden bir görevli, "Uzun bir süreç, önce alanı tespit edip alana girebilmek. Tabi bu konuda İsviçreli arkadaşların biraz tecrübesi bizim arkadaşların da tecrbübesi arkadaşa ulaştılar. Hiçbir zarar vermeden uzun süre uğraştılar hiçbir zarar vermemek için, uzuv kaybı yaşamasın diye. Çok mutluyuz. Çalışmalar devam edecek, buradayız" dedi.

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