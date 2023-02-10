Deprem hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? Adres ve TCKN ile... BİNA HASAR TESPİT SORGULAMA ALO 181 e-Devlet csb.gov.tr!

Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ''Adres ve kimlik numaraları girilerek hasar durumu sorgulanabilir. Orta hasarlılar evlerine girmesin.'' dedi. Peki Hasar durumu sorgulama nasıl yapılır? Deprem hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? İşte BİNA HASAR TESPİT SORGULAMA ALO 181 e-Devlet csb.gov.tr! Adres ve TCKN ile...
BİNA HASAR TESPİT SORGULAMA NASIL, NEREDEN YAPILIR?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Adres ve kimlik numaraları girilerek hasar durumu sorgulanabilir. Orta hasarlılar evlerine girmesin. Vatandaşlar adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler.'' açıklamasında bulundu.
ADRESE DAYALI HASAR TESPIT SORGULAMASI IÇIN TIKLAYINIZ
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DEPREMDE HASAR GÖREN BİNALAR NASIL TESPİT EDİLİR?
Depremin ardından yapılan hasar ihbarı ile DASK adına görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlileri en kısa sürede olay yerine gönderilir.
İnceleme ve hasar tespit raporlarını hazırlayan görevliler, sigortacılık sektöründe ilgili branşta çalışma ruhsatı bulunan deneyimli sigorta eksperlerinden oluşur. Eksperlerin deprem hasar raporlarını sigortacılık standartlarına uygun şekilde oluşturabilmeleri için, kendilerine DASK tarafından ek eğitimler sunulur.
Tespit raporlarının yetkilendirilmiş eksperler tarafından hazırlanması, teminat sürecinin işleyişi açısından büyük önem taşır. Hasar tespiti için gönderilen eksperlere olay yerinde yapacakları incelemelerde her türlü kolaylığın, bilgi ve evrakın sağlanması, rapor oluşturma ve dolayısı ile hasar tazmin süreçlerini de hızlandırır.