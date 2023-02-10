Kolera salgını belirtileri neler, kişiden kişiye bulaşır mı? Kolera nedir, nasıl bulaşır? Tedavisi var mı? Deprem bölgesinde olanlar dikkat!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden birçok ilimiz etkilendi. Deprem bölgelerinde yaşayan kişiler için çeşitli hastalık riskleri bulunuyor. Kolera da bunlardan biri. Peki, Kolera nedir, nasıl bulaşır? Kolera salgını belirtileri neler, kişiden kişiye bulaşır mı? İşte merak edilenler...
KOLERA NEDİR?
Kolera, modern olmayan kanalizasyon ve temiz olmayan su sistemlerinden tüm yiyecek ve içeceklere bulaşabilen Vibrio cholera bakterisinden kaynaklan bir hastalıktır. Vibrio cholera bakterisinin bağırsaklara bulaşması kişide şiddetli ishale, ciddi sıvı kaybına (dehidrasyona) neden olmaktadır. Çok hızlı yayılabilen bir hastalık olan kolera, tedavi edilmediği takdirde %50-75 oranında ölümle sonuçlanabilir.
NASIL BULAŞIR?
Kolera bakterileri hastanın dışkısıyla çıkmaktadır. İnfekte bir kişinin dışkısıyla kirlenmiş yiyecek veya içeceklerle bulaşma gerçekleşir. Yeterli temiz su kaynakları ve kanalizasyon sistemleri olmayan gelişmekte olan ülkelerde bu durum daha sık görülmektedir.