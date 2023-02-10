Canlı yayında peş peşe umut haberleri! Mucizenin adı Ülkü

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi.
MUCİZENİN ADI: ÜLKÜ
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Necip Fazıl Kısakürek Apartmanı'ndan 128. saatte Ülkü ekiplerle iletişim kurdu.
Marketin enkazındaki Ülkü, kurtarma ekiplerine "Yaşıyorum" dedi. Ülkü saatler sonra enkazın altından çıkarıldı.
131. SAATTE ÇİFTE MUCİZE
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 132. saatte 4 yaşında bir kız çocuğu çıkarıldı.
BABA KIZ ENKAZDAN ÇIKARILDI | VİDEO İZLE
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.
UMKE, JÖAK, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını Pevzi Paşa Mahallesi Kardelen Apartmanı enkazında sürdürdü.