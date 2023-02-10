Canlı yayında peş peşe umut haberleri! Mucizenin adı Ülkü





Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yeri tespit edilen Adnan, içeri uzatılan kıyafeti alıp enkazdan adeta yürüyerek çıktı. AFAD, polis, sağlık ekipleri ve enkaz başında bekleyen vatandaşların "Adnan" tezahüratları altında enkazdan çıkan genç, ambulansa alındı. Anne Pakize, baba Mehmet Korkut ve erkek kardeşiyle gözyaşları arasında sedyede buluşan Adnan, "İyiyim, kendi tuvaletimi yapıp içerek hayatta kaldım. Hayatta durabildim Rabbimin sayesinde. Sadece sizin gelmenizi bekledim, tek başıma, siz de geldiniz Allah'a çok şükür. Aşağı da köpeğim de vardı, sesi geliyordu" dedi.

Ambulansa alınan Adnan, alkışlar ve tekbir sesleri arasında hastaneye kaldırıldı.