Umut haberleri! Gülsüm için domuzdamı yöntemi devreye sokuldu! Yaşam için kolu kesilen minik Hilal'in ilk isteği duygulandırdı

Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Adıyaman'da, madencilerin enkazın 8 metre derinliğine inerek ulaştığı 17 yaşındaki genç kız, enkazdan 90 saat sonra sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Adıyaman'da, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin 7 katlı Bereket Apartmanı enkazında yürüttüğü çalışmada,17 yaşındaki Gülsüm Yeşilkaya, depremin ardından geçen 90 saat sonra kurtarıldı.
MADEN OCAĞINI ANDIRAN TÜNEL
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Zonguldak ekiplerinin Gülsüm'e ulaşmak için gösterdiği yoğun çaba ise dikkati çekti. Gülsüm'ün sesini sabah 9.00 sularında duyan ekipler, yaklaşık 13 saatlik bir çalışmayla genç kıza ulaştı.