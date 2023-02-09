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    • Haberler
    • 10.02.2023 00:25
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    • 10.02.2023 00:25
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    Umut haberleri! Gülsüm için domuzdamı yöntemi devreye sokuldu! Yaşam için kolu kesilen minik Hilal'in ilk isteği duygulandırdı

    Yüzyılın felaketinde umut dolu haberler gelmeye devam ediyor. Adıyaman'da, madencilerin enkazın 8 metre derinliğine inerek ulaştığı 17 yaşındaki Gülsüm, enkazdan 90 saat sonra sağ çıkarıldı.7 katlı binanın alt katlarında bulunan Gülsüm için maden ocaklarını andıran bir görüntüye sahip olan "domuz damı" yöntemini devreye sokan ekiplerin, Gülsüm'e ulaştıktan sonra genç kızla diyalogları enkazın 8 metre derinliğinde kameraya yansıdı. Diğer bir sevindiren haber Hatay'dan geldi. 7 katlı bir apartmanın enkazında olduğu tespit edilen 10 yaşındaki Hilal Bilgin sağ kurtarıldı. Yaşam için sağ kolu kesilen minik Hilal'in ilk istediği duygulandırdı.

    Yüzünüz hep ’Gülsüm’

    Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Adıyaman'da, madencilerin enkazın 8 metre derinliğine inerek ulaştığı 17 yaşındaki genç kız, enkazdan 90 saat sonra sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Adıyaman'da, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



    Ekiplerin 7 katlı Bereket Apartmanı enkazında yürüttüğü çalışmada,17 yaşındaki Gülsüm Yeşilkaya, depremin ardından geçen 90 saat sonra kurtarıldı.



    MADEN OCAĞINI ANDIRAN TÜNEL
    Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Zonguldak ekiplerinin Gülsüm'e ulaşmak için gösterdiği yoğun çaba ise dikkati çekti. Gülsüm'ün sesini sabah 9.00 sularında duyan ekipler, yaklaşık 13 saatlik bir çalışmayla genç kıza ulaştı.



        7 katlı binanın alt katlarında bulunan Gülsüm için maden ocaklarını andıran bir görüntüye sahip olan "domuz damı" yöntemini devreye sokan ekiplerin, Gülsüm'e ulaştıktan sonra genç kızla diyalogları enkazın 8 metre derinliğinde kameraya yansıdı.



        Görüntülerde, zinde tutmak için genç kızla sürekli konuşma çabasında olduğu görülen ekipler, Gülsüm'den "İyiyim" yanıtını aldıktan sonra sevinç yaşadı. Isı battaniyesine sarılan Gülsüm, daha sonra enkazdan dışarıya çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Gülsüm'ün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



        10 YAŞINDAKİ HİLAL, 90 SAAT SONRA SAĞ KOLU KESİLEREK ENKAZDAN ÇIKARILDI
        Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekiplerden 4'üncü günde mucize kurtarılış haberleri geliyor. Hatay'ın Antakya ilçesi, General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın enkazında olduğu tespit edilen 10 yaşındaki Hilal Bilgi, enkaz altından 90 saat sonra sağ olarak kurtuldu.



            BETON BLOK ALTINDA KALAN SAĞ KOLU KESİLDİ
            Karaman Kazımkarabekir Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Hilal ile temas kurduktan sonra, saatler süren çalışma başlattı. 32 saatlik çalışmanın ardından açılan galeriden ulaşılan Hilal'in sağ kolunun beton bloğun altında kaldığı belirlendi. Kurtarma ekipleri, bloğun kaldırılmaya çalışılmasının Hilal'in hayatını tehlikeye atabileceği ve mevcut durumundaki sağlığının daha da kötüye gidebileceği endişesiyle, kolunun kesilmesine karar verdi. Akrabalarının onayı alındıktan sonra enkaz altında yapılan operasyonla Hilal'in sağ kolu kesildi. Blok ile bağlantısı koparılan Hilal, depremden 90 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.



            İLK İSTEĞİ SÜT OLDU
            Antalya Büyükşehir İtfaiye ekibi, Hatay'da 10 yaşındaki Hilal Sağlam adlı kız çocuğunu 90'ıncı saatte enkazdan canlı çıkardı. 7 saatlik çalışma sonucu çıkartılan Hilal'in itfaiye ekiplerinden ilk istediği şey ise süt oldu.

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            91 saat sonra bir kişi daha enkazdan kurtarıldı
            Haberler Haberler Umut haberleri! Gülsüm için domuzdamı yöntemi devreye sokuldu! Yaşam için kolu kesilen minik Hilal'in ilk isteği duygulandırdı
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