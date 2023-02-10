Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi.
70 YAŞINDAKİ KADIN 122 SAAT SONRA HAYATA TUTUNDU
Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan 70 yaşındaki Menekşe Tabak, ekiplerin yoğun çabasıyla 122 saat sonra sağ çıkarıldı.
Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı Aydın Apartmanı'ndaki enkazda arama kurtarma çalışması sürdüren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi (CEKUT) ve PAK ekipleri, 70 yaşındaki Menekşe Tabak ile temas kurdu.
Yoğun çalışmalar sonunda Tabak, depremden yaklaşık 122 saat sonra kurtarıldı.
Tabak, ambulansla hastaneye götürüldü.
119 SAAT SONRA HAYATA MERHABA
Kahramanmaraş'ta Kamilcan Ağdaş isimli 16 yaşındaki genç, 119 saat sonra hayata gülümsedi. Ekipler, yoğun bir mücadele sonucu Ağdaş'ı bulunduğu enkazdan çıkardı.
Fotoğrafta: 119 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş
115. SAATTE HAYATA TUTUNDU
Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da ekipler aralıksız çalışarak hayat kurtarmaya çalışıyor. Nurdağı ilçesinde 4 katlı Zeynep Apartmanı'nın enkazından güzel bir haber daha geldi.
Önce ekipler enkazdan 6 yaşında Kübra isimli kız çocuğunu kurtardı. Bu güzel haberin ardından çalışmalarına hız veren ekipler kız çocuğunun annesine ulaştı. 6 aylık halime Zahide Kaya 115 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
Bu iki güzel haber sevinçle karşılanırken o anlar kameralara yansıdı.
112. SAATTE ART ARDA MUCİZELER
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir genç, depremin 112. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.