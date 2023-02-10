Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi.
113. SAATTE HAYATA TUTUNDU
Felaketin 113. saatinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde minik kız özel harekat polisleri tarafından enkazın altından sağ çıkarıldı, hastaneye sevk edildi.
112. SAATTE ART ARDA MUCİZELER
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir genç, depremin 112. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.
Başta AFAD olmak üzere, Zonguldaklı madenciler ve Kuveyt'ten gelen ekip, Atalay Erdoğan Caddesi'nde bulunan Huzur Apartmanı'nın enkazında çalışma yaptı.