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    • Haberler
    • 10.02.2023 05:27
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    • 10.02.2023 22:42
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    Canlı yayında peş peşe umut haberleri! 113 saat sonra gelen mucize

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından başlayan arama-kurtarma çalışmalarında saatler ilerledikçe yüzleri güldüren haberler geliyor. Deprem felaketinin 5. gününde ekipler felaketin 113. saatinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde küçük Kübra ve 6 aylık annesini enkazın altından sağ çıkardı. İslahiye ilçesinde ise; 18 yaşındaki Alihan Yılmaz, depremin 112. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Peş peşe mucize kurtuluşlar

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi.

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    113. SAATTE HAYATA TUTUNDU
    Felaketin 113. saatinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde minik kız özel harekat polisleri tarafından enkazın altından sağ çıkarıldı, hastaneye sevk edildi.

    112. SAATTE ART ARDA MUCİZELER
    Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir genç, depremin 112. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

    Başta AFAD olmak üzere, Zonguldaklı madenciler ve Kuveyt'ten gelen ekip, Atalay Erdoğan Caddesi'nde bulunan Huzur Apartmanı'nın enkazında çalışma yaptı.

        Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 18 yaşındaki Alihan Yılmaz ile iletişim kurdu.

        Yılmaz, yapılan çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadına 112 saat sonra sağ ulaşıldı.

        Hayrullah Mahallesi'ndeki Sabır Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri enkazda ulaştıkları 45 yaşındaki Nur Bayraktar'ı kurtardı.

            111. SAATTE KURTARILDI
            Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'de bulunan 600 Evler Sitesi'nde Erzurum AFAD ekipleri dinleme yaptıktan sonra arama kurtarma çalışmalarını sesin geldiği bölgeye yoğunlaştırdı.

            Deprem felaketinin 5. gününde ekipler emekli öğretmen İclal Günkaya'ya ulaştı. Enkazdan 111 saat sonra çıkarılan yaşlı kadının sağlık ekiplerine teslim edilirken yaşanan sevinç kameralara yansıdı.



            "BENİMİ BIRAKIN ÖNCE EŞİMİ ALIN"
            Hatay'da 108. saatte 2 mucize birden yaşandı. Enkazdan 108 sonra hayata dönen bir depremzedenin ilk sözleri, "Beni bırakın eşimi alın" oldu. Yaklaşık 5 dakika sonra yaşlı adamın eşi de enkaz altından çıkarıldı.



                15 YAŞINDAKİ GENÇ ENKAZDAN 108. SAATTE ÇIKARILDI
                Kahramanmaraş'ta 108. saatte bir mucize daha yaşandı. 15 yaşındaki Naci Nane enkazdan sağ olarak çıkarıldı.




                AYNI ENKAZDAN 8. CAN ÇIKARILDI
                Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Arzu Apartmanı enkazında çalışan arama- kurtarma ekipleri yaşadığı değerlendirilen 9 kişiden 4'ü kadın 6 kişi yaralı olarak 102 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

                Enkaz altında kalan Raziye Kılınç ile eşi Hacı Murat Kılınç'a 107'inci saatte ulaşıldı. Enkaz altında sağlıklı olduğu kamera ile saptanan Hacı Murat Kılınç ile Raziye Kılınç'ın çıkartılması için koridor açıldı. Nefesler tutulurken çift için ambulanslar da hazır edildi.

                    Kılınç çiftinin Sakarya Üniversitesi öğrencisi olan kızları Sude Kılınç da kurtarma çalışmalarını büyük heyecanla takip etti. Enkaz altında ilk önce çıkartılan bir mont Sude Kılınç'a verildi. Genç kız, montu kokladı.

                    Uzun uğraşlar sonucu ilk önce enkaz altındaki Hacı Murat Kılınç sedyeye alınarak elden ele uzatılarak çıkartılıp, ambulansa ulaştırıldı. Ambulansa götürülürken ellerini kaldıran Hacı Murat Kılınç, sedyeyi taşıyan kurtarma görevlisini yüzünü okşadı.

                    Hemen ardından aynı yaşam koridorundan Raziye Kılınç omuzlarda çıkartıldı. El sallayan Raziye Kılınç'a kızı Sude Kılınç da "Anne bak burdayım" diyerek gözyaşı döktü. Kılınç çifti, ambulanslarla hastanelere götürüldü.

                        Yan binada olduğu düşünülen 9'uncu kişinin ise arama kurtarma çalışması sürüyor.

                        ZEYNEP TEYZE KURTARILDI
                        85 yaşındaki Zeynep teyze, depremden 107 saat sonra betonların arasından sağ olarak çıkarıldı.

                        105. SAAT KARDEŞLER KURTARILDI
                        Ekipler Hatay'ın Antakya ilçesinde Armutlu Mahallesi Işık Sokağı'ndaki bir binanın enkazında sağ kalanların olduğunu tespit etti.

                        Çalışmalar sonucu 3 katlı evin enkazından önce 1,5 yaşındaki Yusuf Hüseyin, 20 dakika sonra da 7 yaşındaki ağabeyi Muhammed Hüseyin kurtarıldı.

                        Muhammed, kurtarma sırasında ekiplerden kavurma ile kola istedi. Kurtarma ekibinin lideri, Muhammed ambulansa binerken "Beni bul, sana kavurma kola ısmarlayacağım." dedi.

                        104. SAATTE MUCİZE
                        Hatay'da depremin 104. saatinde 14 yaşındaki Ahmet enkaz altından çıkarıldı.

                        Yer: Kahramanmaraş! Enkazdan kuzenini aradı, 104. saatte çıktı | VİDEO



                        104. SAATTE İBRAHİM KANTARCI TELEFONLA KURTULDU
                        Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kahramanmaraş'ta 104. saatte mucizevi bir kurtuluş yaşandı. Telefonla yardım isteyip yerini söyleyen 30 yaşındaki İbrahim Kantarcı isimli genç enkazdan sağ olarak kurtarıldı ve ambulansa konularak hastaneye gönderildi. İbrahim Kantarcı'nın dışarıdaki kuzeni ile telefonda konuştuğu anlar A Haber kameralarına yansıdı.


                        103. SAATTE MUCİZE BİR KURTULUŞ DAHA
                        "Asrın felaketi"                         olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'taki bir binanın enkazından 103 saat sonra 15 yaşındaki kız çocuğu çıkarıldı.

                        Azerbaycan'dan gelen ekipler ve gönüllüler, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde Özdemir Apartmanı'nın enkazında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

                        Apartmanın birinci kat seviyesindeki çalışma sonucu Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 15 yaşındaki Ayşe Mustafa enkazdan kurtarıldı.

                        Depremin 103. saatinde enkazdan çıkarılan Ayşe Mustafa, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

                        102. SAATTE 6 KİŞİ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI
                        "Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı apartmanın enkazından depremden 102 saat sonra 6 kişilik aile kurtarıldı.


                            Çay Mahallesi'ndeki 5 katlı Arzu Apartmanı'nın enkazında görev yapan asker, polis, İHH ve TÜGVA Kocaeli ekibi, yığınların altında ses tespit etti.

                            Apartmanın birinci katında karşılıklı ikamet eden iki ailenin 8 ferdinin enkaz altında olduğunu değerlendiren ekipler, buradaki kurtarma faaliyetlerini iş makinelerinin de yardımıyla titizlikle yürütüyor.

                            Ekipler, uzun uğraşlar sonucu Yasemin ve Kadir Oktay çifti ile çocukları Arda (15), Zilan (22), Helin (24) ve Dilan Oktay'ı (19) depremden 102 saat sonra bulundukları yerden çıkardı. Yaralı depremzedeler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

                                Kurtarma operasyonunun ardından ekipler ve depremzede yakınları birbirine sarıldı.

                                Oktay ailesinin karşı dairesinde yaşadıkları öğrenilen Raziye ve Hacı Murat Kılınç çiftinin de kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

                                101. SAATTE ANNE VE KIZI KURTARILDI | VİDEO



                                101. SAATTE ANNE VE KIZI KURTARILDI
                                Kahramanmaraş'ta Canan Şalkın ve 11 yaşındaki kızı Melike enkazdan sağ çıkarıldı.



                                100 SAAT SONRA ÇİFTE MUCİZE
                                Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Hisami Apartmanı enkazından bir anne ve 9 yaşındaki bir çocuk sağ olarak kurtarıldı.

                                ANNE VE KIZI KURTARILDI
                                Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde de mucize bir kutuluş gerçekleşti. Anne ve kızı depremin 99. saatinde enkaz altından kurtarıldi.




                                99. SAATTE BİR KİŞİ DAHA ENKAZDAN ÇIKARILDI
                                Kahramanmaraş'ta, 99 saat sonra bir kişi, enkazdan sağ çıkarıldı. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

                                99. SAATTE MUCİZE KURTULUŞ | VİDEO

                                UMKE, Polis Arama Kurtarma ve Yıldırım Belediyesi ekipleri, çalışmalarını Ali Sezai Efendi Caddesi'nde yıkılan 3 katlı apartmanın enkazında yoğunlaştırdı.

                                Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan Suriye uyruklu Fatma Karuş (26) ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından genç kadın, 14 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Depremden 96 saat sonra enkazdan çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

                                95 SAAT SONRA MUCİZENİN ADI ASYA
                                "Asrın felaketi"                                 olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 95 saat sonra bir apartmanın enkazından Asya Dönmez (7), sağ çıkarıldı.

                                ASYA 95 SAAT SONRA KURTARILDI | VİDEO İZLE

                                Depremlerin ardından General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde yıkılan bir apartmanda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

                                    Binanın enkazında Dönmez'e ulaşan aralarında Kütahya Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin de bulunduğu görevliler, çocuğu sağ olarak çıkardı.

                                    Dönmez, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye gönderildi. Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


                                    94 SONRA ENKAZ ALTINDA YÜRÜYEREK ÇIKTI
                                    Gaziantep'te herkesin umudunu kestiği anda, verdiği sesle kurtarma ekiplerini harekete geçiren 17 yaşındaki genç 94 saat sonra enkazdan yürüyerek çıkıp yakınları enkaz altında olanlara umut oldu.



                                    Enkazdan gelen sesi duyan ekiplerin irtibata geçtiği kişinin isminin Adnan olduğunu söylemesi üzerine günlerdir enkaz yanında nöbet tutan baba, dua edip yolun ortasında secdeye kapandı. Genç adamı kurtaran AFAD görevlisi, sohbet sırasında Adnan'ın 5 gün boyunca 5 vakit namazını kıldığını söylediği anlattı.

                                    94 saat sonra enkaz altından yürüyerek çıktı!



                                    6 Şubat tarihinde gece saat 04.17'de meydana gelen ve 10 ili etkileyip yaklaşık 17 bin kişinin ölümüne sebep olan 7.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalanlardan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 5 katlı Gölgeler Apartmanı'nın yıkılmasının ardından enkaz altında kalanlardan biri olan 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut 94 saat sonra enkazdan sağ olarak yürüyerek çıkartıldı.

                                        5 gün boyunca bodrum katta bir alanda bir masanın bulunduğu bölümde bulunan Adnan Muhammed Korkut, 5 gün boyunca burada kurtarılmayı bekledi. Enkazdaki kurtarma çalışmalarını bulunduğu yerden takip eden, hatta kepçe girdiğinde odanın izinde yer değiştirip kendini korumaya çalışan Adnan Muhammed Korkut, sesini 94 saat sonra duyurdu. AFAD ekipleri duyduğu ses üzerine dinleme yapıp isminin Adnan olduğunu öğrendikleri genci kurtarmak için insan üstü bir çaba harcadılar. Oğlunun ses verdiğini öğrenen ve günlerdir enkazın başından ayrılmayan baba Mehmet Korkut ise bu müjdeli haberi alınca enkazın önünde secdeye kapanıp dua etti.



                                        Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yeri tespit edilen Adnan, içeri uzatılan kıyafeti alıp enkazdan adeta yürüyerek çıktı. AFAD, polis, sağlık ekipleri ve enkaz başında bekleyen vatandaşların "Adnan" tezahüratları altında enkazdan çıkan genç, ambulansa alındı. Anne Pakize, baba Mehmet Korkut ve erkek kardeşiyle gözyaşları arasında sedyede buluşan Adnan, "İyiyim, kendi tuvaletimi yapıp içerek hayatta kaldım. Hayatta durabildim Rabbimin sayesinde. Sadece sizin gelmenizi bekledim, tek başıma, siz de geldiniz Allah'a çok şükür. Aşağı da köpeğim de vardı, sesi geliyordu" dedi.
                                        Ambulansa alınan Adnan, alkışlar ve tekbir sesleri arasında hastaneye kaldırıldı.



                                        92 SAAT SONRA EL SALLAYARAK ÇIKTI
                                        Maraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin üzerinden 90 saati aşkın bir süre geçti, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. UMKE, Polis Arama Kurtarma ve Zonguldak Belediyesi ekipleri, çalışmalarını merkez Maraş Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı Manolya Apartmanı'nın enkazından ses gelmesi üzerine buraya yoğunlaştı. Enkaz altında bulunan kanser hastası anne Hatice (65) ve kızı Mihriban Sultan Özçelebi (33) ile iletişim kuruldu. Çalışmanın ardından Hatice ve Mihriban Sultan Özçelebi, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Mihriban Sultan Özçelebi ise kendisini kurtaran ekipleri eliyle selamladı. Hatay Cebrail Mahallesi 23 Sokak 13 numaralı apartmanda da enkaz altına kalan 40 yaşındaki Tefik Atraş 90. saatte sağ çıkarıldı.



                                            BABA VE 5 YAŞINDAKİ KIZI KURTARILDI
                                            Hakkari UMKE görevlileri de Hatay Odabaşı Mahallesi Gürsel Sokak'taki Prestij Asi Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüttü. Ekipler, depremden 90 saat sonra Tolga Doğan ve 5 yaşındaki kızını sağ çıkardı. Yine Hatay'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Yağız Ulaş isimli 10 günlük bebeği, depremden yaklaşık 90 saat sonra annesiyle enkazdan kurtardı. Esenler Belediyesi arama kurtarma ekibi ESKAT ise Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Çiğdem 2 Apartmanı'nın enkazında yapılan kurtarma çalışmalarında 45 yaşındaki Canan Geçeci'yi yaralı olarak kurtardı.

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