Canlı yayında peş peşe umut haberleri! 105 saat sonra gelen mucize

Oktay ailesinin karşı dairesinde yaşadıkları öğrenilen Raziye ve Hacı Murat Kılınç çiftinin de kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

101. SAATTE ANNE VE KIZI KURTARILDI | VİDEO





101. SAATTE ANNE VE KIZI KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta Canan Şalkın ve 11 yaşındaki kızı Melike enkazdan sağ çıkarıldı.





100 SAAT SONRA ÇİFTE MUCİZE

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Hisami Apartmanı enkazından bir anne ve 9 yaşındaki bir çocuk sağ olarak kurtarıldı.





ANNE VE KIZI KURTARILDI

Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde de mucize bir kutuluş gerçekleşti. Anne ve kızı depremin 99. saatinde enkaz altından kurtarıldi.







99. SAATTE BİR KİŞİ DAHA ENKAZDAN ÇIKARILDI

Kahramanmaraş'ta, 99 saat sonra bir kişi, enkazdan sağ çıkarıldı. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

99. SAATTE MUCİZE KURTULUŞ | VİDEO