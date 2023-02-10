Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi.

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102. SAATTE 6 KİŞİ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

102. saatte Kahramanmaraş'ta 1 kişi Hatay'da aynı enkazdan 5 kişi sağ olarak çıkarıldı.

101. SAATTE ANNE VE KIZI KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta Canan Şalkın ve 11 yaşındaki kızı Melike enkazdan sağ çıkarıldı.

101. SAATTE ANNE VE KIZI KURTARILDI | VİDEO





100 SAAT SONRA ÇİFTE MUCİZE

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Hisami Apartmanı enkazından bir anne ve 9 yaşındaki bir çocuk sağ olarak kurtarıldı.











99. SAATTE BİR KİŞİ DAHA ENKAZDAN ÇIKARILDI

Kahramanmaraş'ta, 99 saat sonra bir kişi, enkazdan sağ çıkarıldı. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

99. SAATTE MUCİZE KURTULUŞ | VİDEO