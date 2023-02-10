Canlı yayında peş peşe umut haberleri! 101 saat sonra anne ve kızı enkaz altından sağ olarak çıkarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi.
101. SAATTE ANNE VE KIZI KURTARILDI
Kahramanmaraş'ta Canan Şalkın ve 11 yaşındaki kızı Melike enkazdan sağ çıkarıldı.
100 SAAT SONRA ÇİFTE MUCİZE
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Hisami Apartmanı enkazından bir anne ve 9 yaşındaki bir çocuk sağ olarak kurtarıldı.
99. SAATTE BİR KİŞİ DAHA ENKAZDAN ÇIKARILDI
Kahramanmaraş'ta, 99 saat sonra bir kişi, enkazdan sağ çıkarıldı. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.
UMKE, Polis Arama Kurtarma ve Yıldırım Belediyesi ekipleri, çalışmalarını Ali Sezai Efendi Caddesi'nde yıkılan 3 katlı apartmanın enkazında yoğunlaştırdı.
Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan Suriye uyruklu Fatma Karuş (26) ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından genç kadın, 14 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Depremden 96 saat sonra enkazdan çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
95 SAAT SONRA MUCİZENİN ADI ASYA
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 95 saat sonra bir apartmanın enkazından Asya Dönmez (7), sağ çıkarıldı.
ASYA 95 SAAT SONRA KURTARILDI | VİDEO İZLE
Depremlerin ardından General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde yıkılan bir apartmanda arama kurtarma çalışmaları devam etti.
Binanın enkazında Dönmez'e ulaşan aralarında Kütahya Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin de bulunduğu görevliler, çocuğu sağ olarak çıkardı.
Dönmez, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye gönderildi. Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
94 SONRA ENKAZ ALTINDA YÜRÜYEREK ÇIKTI
Gaziantep'te herkesin umudunu kestiği anda, verdiği sesle kurtarma ekiplerini harekete geçiren 17 yaşındaki genç 94 saat sonra enkazdan yürüyerek çıkıp yakınları enkaz altında olanlara umut oldu.