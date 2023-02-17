McDonalds Türkiye, deprem bölgesinde depremzedelerin ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla 7 gün boyunca belirlenen noktalarda 50 bin adet ücretsiz yemek dağıtacağını duyurdu. Birçok kişinin telefonuna mesaj gönderen McDonald's hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, McDonald's kimin, kurucusu sahibi kimdir? McDonald's Türkiye kime ait? İşte merak edilenler...
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McDonalds Türkiye, deprem bölgesinde depremzedelerin ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla 7 gün boyunca belirlenen noktalarda 50 bin adet ücretsiz yemek dağıtacağını duyurdu.
McDonald's sahibi kim?
McDonald's (NYSE: MCD), günde 69 milyon müşteriye hizmet veren, dünyanın en büyük fast-food restoran şirketi. McDonald's, genel olarak hamburger, çizburger, patates kızartması ve soğuk içecekler satmaktadır.