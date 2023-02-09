Turkuvaz Medya'dan yüzyılın felaketini yaşayan deprem bölgesine destek

Kargom Sende ile gönderilecek yardım malzemelerinin özelliklerine göre düzenlendiğini belirten Operasyon Merkezinden sorumlu Kemal Çatalbaş, Depremzedelere gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyasına Turkuvaz Medya Merkezi ve Kargom Sende çalışanları olarak büyük rağbet gösterildiğini belirterek, "Ülkede yaşanan deprem faciasının üzüntüsünü hepimiz içimizde yaşıyor ve destek vermek istiyoruz. Depremzedelerimize yardım etmek amacı ile çalışanlarımızdan topladığımız yardım malzemelerini Kargom Sende'nin tırları ile Adana bölgeye gönderiyoruz. Adil Işık ve bir çok firmadan bu kampanyaya destek için sıfır 500 adet battaniye gönderildi."