Turkuvaz Medya'dan yüzyılın felaketini yaşayan deprem bölgesine destek

Turkuvaz Medya Merkezi çalışanlarının, Kargom Sende'ye teslim ettiği, bağışlar görevlilerce türlerine göre ayrıştırıldı. Özellikle giysi ve tekstil malzemeleri görevliler tarafından tek tek incelenip kutulara tasnifleri yapıldı. Kargom Sende, Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının destekleri için toplanan yardım malzemeleri tırlarla Adana AFAD yetkililerine teslimatını gerçekleştirmek üzere yola çıkarıldı. Önceki gün ATV Müge Anlı ekibinin organizasyonuyla toplanan 300 tekerlekli sandalye, 10 jeneratör ve 20 büyük pakette giyim ve yaşam malzemeleri bir tırla bölgeye sevk edildi.
Kargom Sende Operasyon Merkezi Sorumlusu Kemal Çatalbaş, tüm grup şirket çalışanlarının depremzedelere gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyasına canla başla destek verdiğini belirterek, "Ülkede yaşanan deprem faciasının üzüntüsünü hepimiz içimizde yaşıyor, destek vermek istiyoruz."
"Depremzedelerimize yardım etmek amacı ile çalışanlarımızdan topladığımız yardım malzemelerini Kargom Sende'nin tırları ile Adana bölgeye gönderiyoruz. Başta Adil Işık ve birçok firmadan bu kampanyaya destek geldi. Örneğin 500 battaniye gönderdi. Paketleri tasnif ederken karşılaştığımız notlar bizi de duygulandırıyor. Arkadaşlarımız paket paket yardımlarını getiriyorlar. Ayni yardım olarak iletilen malzemeleri, paket veya kolilerle, içinde ne bulunduğu yazılı olarak teslim alıyoruz."