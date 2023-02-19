OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklaması ile tüm Türkiye'de okulların tatil olacağı süre değişti. Buna göre deprem illeri başta olmak üzere tüm Türkiye'de okullar iki hafta eğitim ve öğretime ara verecek.