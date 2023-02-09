CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK BİLGİLENDİRMEYİ 6 ŞUBAT'TA YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Şu ana kadarki tespitlere göre 912 kişi yaşamını yitirdi. 5385 yaralımız var 2818 bina yıkıldı" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamalarının devamı şöyle; 2 bin 470 kişi kurtarıldı. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818'dir. Deprem bölgesinde pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdüğü için ölü ve yaralı rakamının nereye kadar artacağın bilemiyoruz. Böyle dönemlerde ulaşım ve iletişimin sağlıklı olması büyük önem taşıyor. Yardım için bölgeye gidecek kurumlar mutlaka AFAD ile birlikte hareket etmelidir. 85 milyon tek yürek olma günüdür. Rabbim ülkemizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullanmıştı.