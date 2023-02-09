Türkiye'yi sarsan depreme ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta ölü, yaralı sayısı ve yıkılan bina sayısı güncellendi. İşte, Kahramanmaraş son dakika depremde son durum ölü, yaralı sayısı...
KAHRAMANMARAŞ SON DURUM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 16.50'de yaptığı açıklamaya göre depremlerde hayatını kaybeden kişi sayısı 16 bin 170'e ulaşırken yaralanan kişi sayısı 64 bin 194'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremdeki son durumu il il açıklamış ve "Hatay 1647 vefat, 6200 yaralı, Maraş 1243 vefat 5 bin yaralı, Antep 504 vefat 4809 yaralı, Şanlıurfa 127 vefat, 2551 yaralı, Diyarbakır 120 vefat 854 yaralı, Adana 167 vefat, 3993 yaralı, Adıyaman 896 vefat 400 yaralı, Malatya 201 vefat 4900 yaralı, Osmaniye 502 vefat 2173 yaralı, Kilis 22 vefat 518 yaralı, Elazığ 5 vefat 379 yaralı. Ne yazık ki toplamda 5434 vatandaşımız hayatını kaybetti. 31 bin 777 yaralımız var. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullanmıştı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK BİLGİLENDİRMEYİ 6 ŞUBAT'TA YAPMIŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Şu ana kadarki tespitlere göre 912 kişi yaşamını yitirdi. 5385 yaralımız var 2818 bina yıkıldı" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamalarının devamı şöyle; 2 bin 470 kişi kurtarıldı. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818'dir. Deprem bölgesinde pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdüğü için ölü ve yaralı rakamının nereye kadar artacağın bilemiyoruz. Böyle dönemlerde ulaşım ve iletişimin sağlıklı olması büyük önem taşıyor. Yardım için bölgeye gidecek kurumlar mutlaka AFAD ile birlikte hareket etmelidir. 85 milyon tek yürek olma günüdür. Rabbim ülkemizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullanmıştı.