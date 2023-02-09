DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU, HANGİ İLDE KAÇ BİNA YIKILDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 16.50'de yaptığı açıklamaya göre depremlerde hayatını kaybeden kişi sayısı 16 bin 170'e ulaşırken yaralanan kişi sayısı 64 bin 194'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremdeki son durumu il il açıklamış ve "Hatay 1647 vefat, 6200 yaralı, Maraş 1243 vefat 5 bin yaralı, Antep 504 vefat 4809 yaralı, Şanlıurfa 127 vefat, 2551 yaralı, Diyarbakır 120 vefat 854 yaralı, Adana 167 vefat, 3993 yaralı, Adıyaman 896 vefat 400 yaralı, Malatya 201 vefat 4900 yaralı, Osmaniye 502 vefat 2173 yaralı, Kilis 22 vefat 518 yaralı, Elazığ 5 vefat 379 yaralı. Ne yazık ki toplamda 5434 vatandaşımız hayatını kaybetti. 31 bin 777 yaralımız var. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullanmıştı.