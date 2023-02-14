Domuzdamı nedir, ne anlama gelir? Madencilerin tünel oluşturması ne anlama gelir? Domuzdamı tahkimatı nasıl yapılır?

Domuzdamı tahkimatı nedir?



Madencilikte de kullanılan bu terim travers parçaları, özel hazırlanmış domuzdamı direkleri veya bunların arasında profil demirleri de kullanılarak dikdörtgen veya kare prizma şeklinde tavanı tutan ve ayak arkasından tavanın muntazam kırılmasını sağlayan özel tahkimat birimidir. Domuzdamları kamalar, sıktırmalar kullanılmak suretiyle sıkıştırılır. ayak ilerledikçe geriden sökülerek ileri alındığı için buna " seyyar domuzdamı" da denir. domuzdamının kolay sökülmesini sağlamak için ağaç domuzdamı direkleri arasında set halinde bir çift madeni domuzdamı direkleri de kullanılır.