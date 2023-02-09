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    • 09.02.2023 16:09
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    • 09.02.2023 16:11
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    Bakan Koca duyurdu! E- NABIZ DEPREMZEDE SORGULAMA! e-nabız depremzede sorgulama nasıl yapılır? Yakınımın sağlık durumu nasıl, hangi sağlık kuruluşunda?

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Diğer yandan bölgede bulunan vatandaşların sağlık durumuna yönelik sistem e-Devlet üzerinden aktif edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte e-devlet depremzede sorgulama ekranı...

    takvim.com.tr
    e-nabız depremzede sorgulama nasıl yapılır?

    e-nabız depremzede sorgulama ekranı merak ediliyor. Depremden etkilenenlerin birinci ve ikinci derece yakınlarının https://enabiz.gov.tr adresinden bilgi alabileceği belirtildi. İşte detaylar...

    E-NABIZ DEPREMZEDE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Cep telefonları için geliştirilen e-Nabız uygulaması üzerinden konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede, "Depremden etkilenen birinci ve ikinci derece yakınlarınız hakkında bilgiye https://enabiz.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz." denildi.

    E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

    Depremden etkilenen vatandaşların yakınları;

    🔸e-Nabız uygulaması ya da https://enabiz.gov.tr adresinden bilgi edinebilecekler. Ayrıca Sağlık Bakanlığı sistemine bağlı platformda e-Devlet üzerinden kayıt sağlanabiliyor. Aşağıdaki linki tıkladıktan sonra eğer E-Devlet şifreniz varsa bu şekilde giriş gerçekleştirebilirsiniz. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, şifre almanız gerekecektir.

        🔸Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

        🔸Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir.

        🔸Paylaşım Seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileridir. Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.

        E-NABIZ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

        E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

        e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz varsa bu sayfa e-Nabız sistemine girdiğinizde gördüğünüz ilk ekrandır. Size ait gerçekleşmiş olan son iki muayeneyi bu ekranda görebilirsiniz.
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            Haberler Güncel Bakan Koca duyurdu! E- NABIZ DEPREMZEDE SORGULAMA! e-nabız depremzede sorgulama nasıl yapılır? Yakınımın sağlık durumu nasıl, hangi sağlık kuruluşunda?
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