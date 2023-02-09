e-nabız depremzede sorgulama ekranı merak ediliyor. Depremden etkilenenlerin birinci ve ikinci derece yakınlarının https://enabiz.gov.tr adresinden bilgi alabileceği belirtildi. İşte detaylar...
E-NABIZ DEPREMZEDE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Cep telefonları için geliştirilen e-Nabız uygulaması üzerinden konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede, "Depremden etkilenen birinci ve ikinci derece yakınlarınız hakkında bilgiye https://enabiz.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz." denildi.
E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Depremden etkilenen vatandaşların yakınları;
🔸e-Nabız uygulaması ya da https://enabiz.gov.tr adresinden bilgi edinebilecekler. Ayrıca Sağlık Bakanlığı sistemine bağlı platformda e-Devlet üzerinden kayıt sağlanabiliyor. Aşağıdaki linki tıkladıktan sonra eğer E-Devlet şifreniz varsa bu şekilde giriş gerçekleştirebilirsiniz. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, şifre almanız gerekecektir.