E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Depremden etkilenen vatandaşların yakınları;

🔸e-Nabız uygulaması ya da https://enabiz.gov.tr adresinden bilgi edinebilecekler. Ayrıca Sağlık Bakanlığı sistemine bağlı platformda e-Devlet üzerinden kayıt sağlanabiliyor. Aşağıdaki linki tıkladıktan sonra eğer E-Devlet şifreniz varsa bu şekilde giriş gerçekleştirebilirsiniz. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, şifre almanız gerekecektir.