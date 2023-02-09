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    • Haberler
    • 09.02.2023 09:34
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    • 09.02.2023 09:34
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    9 Şubat 2023 İL İL LİSTE! | YİYECEK - İÇECEK desteği! Hatay, Maraş, Urfa, Malatya YARDIM HATLARI | Yardım ulaşmayan tanıdığı olanlar dikkat...

    Yiyecek ve içecek yardımı ulaşmayanlar için araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    9 Şubat 2023 İL İL LİSTE! | YİYECEK - İÇECEK desteği! Hatay, Maraş, Urfa, Malatya YARDIM HATLARI |

    7,7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda deprem meydana geldi. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen depremin ardından AFAD acil yardım telefon numaraları araştırmaları hız kazandı. İşte il il gıda ve içecek yardım hatları...

    ADANA
    Görevli: Cemal Özdemir (Genel Müdür)
    0 505 221 91 03

    Fatih Paça (Daire Başkanı)
    0 505 386 05 77

    Adana Ramazan Barın (Daire Başkanı)
    0 533 369 55 30

    Yaşar Koçak (Adana il Milli Eğitim Müdürü)
    0 533 680 87 20

    Halil ibrahim Yaşar (Niğde il Milli Eğitim Müdürü)
    0 505 352 52 30

    ADIYAMAN

    Cevdet Vural (Genel Müdür)
    0 505 397 41 94

    ilkay Aydın (Daire Başkanı)
    0 505 479 01 26

    Ramazan Aşçı (Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü)
    0 533 511 00 57


    Mehmet Türkmen (Amasya İl Milli Eğitim Müdürü)
    0 505 240 84 50

        DİYARBAKIR

        Tuncay Morkoç (Genel Müdür)
        0 506 381 73 40

        Yusu Derekaya (Daire Başkanı)
        0 505 776 05 80

        Murat Küçük Ali (Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü)
        0 532 204 99 42

        Deniz Edip (Siirt il Milli Eğitim Müdürü)
        0 505 232 02 03

        GAZİANTEP

        Mehmet Nezir Gül (Genel Müdür)
        0 532 060 27 27

        Murat Süt (Genel Müdür)
        0 552 232 89 23

        Mustafa Yıldız (Daire Başkanı)
        0 505 311 28 48

        Can Ekmen (Daire Başkanı)
        0 530 349 71 39

        Yasin Tepe (Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü)
        0 505 507 07 09

        Hasan Tevke (Van il Milli Eğitim Müdürü) Cihat Demirli (TTKB Başkanı)
        0 505 644 42 01

        HATAY

        Cihat Demirli (TTKB Başkanı)
        0 532 327 44 55

        Ekrem Koz (Daire Başkanı)
        0 505 261 08 50

        Seyit Ali Büyük (Hatay İl Milli Eğitim Müdürü)
        0 505 808 38 66

        Ömer Akmanşen (Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü)
        0 532 470 42 53

            KAHRAMANMARAŞ

            Sabahattin Dülger (Genel Müdür)
            0 505 257 22 35

            Ertuğrul Karalar (Genel Müdür)
            0 532 502 42 15

            Kadir Altunkaynak (Daire Başkanı)
            0 532 509 05 24

            Dilaver Dörtok (Daire Başkanı)
            0 505 436 40 12

            Emrullah Uzun (Daire Başkanı)
            0 505 886 23 22

            Yusuf Kahraman (Kahramanmaraş il Milli Eğitim Müdürü)
            0 505 582 66 16

            Levent Yazıcı (İstanbul il Milli Eğitim Müdürü)
            0 505 689 47 07

            KİLİS

            Özgür Türk (Genel Müdür) Hamdi Bediroğlu (Daire Başkanı)
            0 505 501 64 03

            Hamdi Bediroğlu (Daire Başkanı)
            0 505 625 98 27

            Mehmet Emin Akkurt (Kilis İl Milli Eğitim Müdürü)
            0 507 803 79 79

            Murat Yiğit (Konya Milli Eğitim Müdürü)
            0 505 557 88 99

            MALATYA

            Halil İbrahim Topçu (Genel Müdür)
            0 537 359 67 21

            Mustafa Kishan (Daire Başkanı)
            0 553 595 42 90

            Hatice Özdemir (Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
            0 533 742 07 25

            Hüseyin Burak Fettahoğlu (Trabzon il Milli Eğitim Müdürü)
            0 505 388 36 40

                MERSİN

                Fehmi Rasim Çelik (Genel Müdür)
                0 505 408 40 58

                Selman Işık (Daire Başkanı)
                0536 663 46 03

                ilyas Tosun (Daire Başkanı)
                505 579 31 31

                Adem Koca (Mersin İl Milli Eğitim Müdürü
                0 532 399 46 46

                Harun Fatsa (Ankara İl Milli Eğitim Müdürü)
                0 505 455 24 81

                OSMANİYE

                Nazan Şener (Genel Müdür)
                0 535 543 33 73

                Süleyman Akgül (Daire Başkanı)
                0 530 465 00 80

                Aydın Albak (Osmaniye il Milli Eğitim Müdürü)
                0 505 402 42 44

                Serkan Gür (Bursa İl Milli Eğitim Müdürü)
                0 505 483 08 30

                ŞANLIURFA

                Metin Çakır (Genel Müdür)
                0 505 691 38 95

                Mehmet Özgül (Daire Başkanı)
                0 505 775 89 15

                Fevzi Kurt (Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü)
                505 855 95 97

                Mehmet Fatih Vargeloğlu (Ordu İl Milli Eğitim Müdürü)
                0 507 335 96 19
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                Haberler Haberler 9 Şubat 2023 İL İL LİSTE! | YİYECEK - İÇECEK desteği! Hatay, Maraş, Urfa, Malatya YARDIM HATLARI | Yardım ulaşmayan tanıdığı olanlar dikkat...
                    SON DAKİKA