9 Şubat 2023 İL İL LİSTE! | YİYECEK - İÇECEK desteği! Hatay, Maraş, Urfa, Malatya YARDIM HATLARI | Yardım ulaşmayan tanıdığı olanlar dikkat...

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda deprem meydana geldi. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen depremin ardından AFAD acil yardım telefon numaraları araştırmaları hız kazandı. İşte il il gıda ve içecek yardım hatları...
ADANA
Görevli: Cemal Özdemir (Genel Müdür)
0 505 221 91 03
Fatih Paça (Daire Başkanı)
0 505 386 05 77
Adana Ramazan Barın (Daire Başkanı)
0 533 369 55 30
Yaşar Koçak (Adana il Milli Eğitim Müdürü)
0 533 680 87 20
Halil ibrahim Yaşar (Niğde il Milli Eğitim Müdürü)
0 505 352 52 30
ADIYAMAN
Cevdet Vural (Genel Müdür)
0 505 397 41 94
ilkay Aydın (Daire Başkanı)
0 505 479 01 26
Ramazan Aşçı (Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü)
0 533 511 00 57
Mehmet Türkmen (Amasya İl Milli Eğitim Müdürü)
0 505 240 84 50