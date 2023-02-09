9 Şubat 2023 İL İL LİSTE! | YİYECEK - İÇECEK desteği! Hatay, Maraş, Urfa, Malatya YARDIM HATLARI | Yardım ulaşmayan tanıdığı olanlar dikkat...

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda deprem meydana geldi. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen depremin ardından AFAD acil yardım telefon numaraları araştırmaları hız kazandı. İşte il il gıda ve içecek yardım hatları...