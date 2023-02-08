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    • Haberler
    • 08.02.2023 18:38
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    • 08.02.2023 18:38
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    MEB e-Okul İlkokul, lise NAKİL İŞLEMLERİ 2023! Hangi illerde okullara nakil işlemi yapılacak? e-Okul "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" işlemi ekranı!

    Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ildeki öğrencilerin istedikleri okullara nakillerinin gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki, Hangi illerde okullara nakil işlemi yapılacak? e-Okul "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    MEB e-Okul İlkokul, lise NAKİL İŞLEMLERİ 2023!

    Millî Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgede pek çok ili etkileyen deprem nedeniyle eğitim öğretime verdiği araya ilişkin çeşitli kararları duyurdu. Depremden etkilenen 10 ilde öğrencilerin istediği yerlere nakil olacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, Hangi illerde okullara nakil işlemi yapılacak? e-Okul "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar!

    Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

    MEB DUYURDU!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen depremzede öğrencilere nakil imkanına ilişkin açıklamada bulundu.

    Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim öğren öğrencilerin istediği illerdeki okullara nakillerinin yapılacağı belirtildi.

    İşte o açıklama;

    "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız.

    Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz."

        MEB, EĞİTİM VE ÖĞRETİME VERİLEN ARAYA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ KARARLAR ALDI

        Millî Eğitim Bakanlığı, Bakanlığa bağlı tüm resmî/özel okullar ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesinin ardından, afet bölgelerindeki çalışmaların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla yeni kararlar aldı.

        Bu kapsamda, afet bölgesindeki illerde okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin nakilleri, istemeleri hâlinde yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın Türkiye genelindeki okullara "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" seçeneği kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

        Afet bölgesindeki illerde ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin Türkiye genelinde eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi adına, istemeleri halinde Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu" başlıklı 23. maddesinin 6. fıkrası hükümlerine göre, Türkiye genelindeki okullara il/ilçe nakil komisyonlarınca herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeden yerleştirilmeleri sağlanacak.

        Yine afet bölgesindeki illerde Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin

        "Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması" başlıklı 58. maddesine göre, ikinci dönemin ilk iki haftası içerisinde yapılması gereken sorumluluk sınavları eğitim ve öğretim başladıktan sonra valiliklerce aynı usul ve esaslara göre planlanarak yapılacak.

        Alınan kararlar çerçevesinde ayrıca, söz konusu illerde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan diğer özel öğretim kurumlarının sınavları 13 Şubat 2023 tarihine kadar ertelendi.

        Diğer yandan, 07-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan Motorlu taşıtlar sürücü kursu (MTSK) e-Sınav oturumları Türkiye genelinde ileri bir tarihe, Bilim ve sanat merkezleri (BILSEM) sınavları Türkiye genelinde 13 Şubat 2023 tarihine, Afet bölgesindeki illerde ileri bir tarihe ve Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapılan kalfalık ve ustalık sınavları da ileri bir tarihe ertelendi.

        Bu süreçte, tüm illerdeki Rehberlik ve Araştırma Merkezleri faaliyetleri ile depremden etkilenen öğrenciler ve ailelerine yönelik psikososyal destek çalışmalarına devam edilecek.

        Türkiye genelindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının özellikle deprem bölgesinde yer alan ve valiliklerce kullanılması uygun görülen okul ve eklentilerinin vatandaşların barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması adına açık tutulması yönünde gerekli önlemler sürdürülecek.
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        Haberler Haberler MEB e-Okul İlkokul, lise NAKİL İŞLEMLERİ 2023! Hangi illerde okullara nakil işlemi yapılacak? e-Okul "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" işlemi ekranı!
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