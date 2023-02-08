MEB e-Okul İlkokul, lise NAKİL İŞLEMLERİ 2023! Hangi illerde okullara nakil işlemi yapılacak? e-Okul "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" işlemi ekranı!

Millî Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgede pek çok ili etkileyen deprem nedeniyle eğitim öğretime verdiği araya ilişkin çeşitli kararları duyurdu. Depremden etkilenen 10 ilde öğrencilerin istediği yerlere nakil olacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, Hangi illerde okullara nakil işlemi yapılacak? e-Okul "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar!
Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
MEB DUYURDU!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen depremzede öğrencilere nakil imkanına ilişkin açıklamada bulundu.
Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim öğren öğrencilerin istediği illerdeki okullara nakillerinin yapılacağı belirtildi.
İşte o açıklama;
"Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız.
Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz."