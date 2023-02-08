BİLSEM sınavı iptal mi oldu, ertelendi mi? 2023 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? MEB duyurdu! 2023 BİLSEM sınav takvimi!

"BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Konu hakkında MEB tarafından son dakika duyuru paylaşıldı. Peki, BİLSEM sınavı iptal mi oldu, ertelendi mi? 2023 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2023 BİLSEM sınav takvimi!
"GENEL ZİHİNSEL YETENEK ALANI ÖN DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI" ERTELENDİ
Sınav erteleme duyurusunda; "06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen depremler nedeniyle millî yas ilan edilmesinin ardından Millî Eğitim Bakanlığınca 11-12 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak olan "Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulamaları" ertelendi.
11-12 Şubat 2023 tarihleri arasında "genel zihinsel yetenek alanı"nda ön değerlendirme uygulamasına girecek olan aday öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından yeni randevuları verilecektir. Adaylar 'ön değerlendirme uygulama giriş belgeleri'ni okullarından alabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.