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    • Haberler
    • 08.02.2023 18:45
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    • 08.02.2023 18:45
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    BİLSEM sınavı iptal mi oldu, ertelendi mi? 2023 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? MEB duyurdu! 2023 BİLSEM sınav takvimi!

    BİLSEM sınavları hakkında aramalar hız kazandı. Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş depreminin ardından BİLSEM sınavları hakkında resmi açıklama geldi. Peki, BİLSEM sınavı iptal mi oldu, ertelendi mi? 2023 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    BİLSEM sınavı iptal mi oldu, ertelendi mi? 2023 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? MEB duyurdu! 2023 BİLSEM sınav takvimi!

    "BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Konu hakkında MEB tarafından son dakika duyuru paylaşıldı. Peki, BİLSEM sınavı iptal mi oldu, ertelendi mi? 2023 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2023 BİLSEM sınav takvimi!

    "GENEL ZİHİNSEL YETENEK ALANI ÖN DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI" ERTELENDİ

    Sınav erteleme duyurusunda; "06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen depremler nedeniyle millî yas ilan edilmesinin ardından Millî Eğitim Bakanlığınca 11-12 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak olan "Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulamaları" ertelendi.

    11-12 Şubat 2023 tarihleri arasında "genel zihinsel yetenek alanı"nda ön değerlendirme uygulamasına girecek olan aday öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından yeni randevuları verilecektir. Adaylar 'ön değerlendirme uygulama giriş belgeleri'ni okullarından alabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

        BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRETMEN SEÇME VE ATAMA BAŞVURULARI ERTELENDİ

        Öğretmen atama duyurusunda ise; "06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen depremler nedeniyle millî yas ilan edilmesinin ardından Millî Eğitim Bakanlığınca 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında başlayacağı ilan edilen "Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Başvuruları" ileri bir tarihe ertelenmiştir.



        Yeni başvuru tarihi ve atama takviminin kesinleşmesinin ardından duyuru yapılacaktır." denildi.
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        Haberler Haberler BİLSEM sınavı iptal mi oldu, ertelendi mi? 2023 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? MEB duyurdu! 2023 BİLSEM sınav takvimi!
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