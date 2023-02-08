BTK tarafından verilen 'medyada bant daraltma uygulaması'nın anlamına ve içeriğine ilişkin aramalar hız kazandı. Peki, Bant daraltma nedir? Sosyal medyada bant daraltma nasıl uygulanır? Bant daraltma uygulaması nedir? İşte detaylar...
Bant Genişliği Nedir?
Bant genişliği, bir iletişim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini belirtmek için kullanılan terimdir. Diğer bir ifadeyle kanal üzerinde taşınabilecek en fazla frekansa sahip sinyal, kanalın bant genişliğini açıklar. Bant genişliğinin yüksekliği ne kadar büyükse, belli bir süre içinde aktarım yapılacak verinin hacmi de büyük olur.
Bant Daraltma Uygulaması Nedir, Ne Anlama Geliyor?
Bant daraltma uygulaması internet sitesine erişimin ağırlaştırılması anlamını taşır.