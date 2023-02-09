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    • Haberler
    • 09.02.2023 09:30
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    • 09.02.2023 09:30
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    Erzurum'da deprem mi oldu son dakika? AFAD KANDİLLİ son depremler listesi! Erzurum Tozluca, Erzincan, Elazığ... Az önce deprem mi oldu?

    Son depremler listesi hakkında aramalar hız kazandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından birçok ilde sarsıntılar devam ediyor. Peki, Erzurum'da deprem mi oldu? İşte Kandilli AFAD son depremler listesi...

    takvim.com.tr
    Erzurum’da deprem mi oldu son dakika?

    Son depremler listesi hakkında aramalar hız kazandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından birçok ilde sarsıntılar devam ediyor. Peki, Erzurum'da deprem mi oldu? İşte Kandilli AFAD son depremler listesi...

    AFAD'da yer alan bilgiye göre Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi...

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2023.02.08 21:00:23 38.0282 36.5473 8.9 -.- 2.5 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.02.08 20:57:19 39.7515 40.6583 5.0 -.- 4.3 -.- TOZLUCA-ASKALE (ERZURUM) İlksel
    2023.02.08 20:53:27 37.9273 38.0653 5.0 -.- 3.3 3.3 UZUNKOY-(ADIYAMAN) İlksel
    2023.02.08 20:48:51 37.5358 37.2590 6.3 -.- 2.8 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel


    2023.02.08 20:44:47 37.7953 36.7048 19.2 -.- 2.9 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.02.08 20:43:00 38.4572 39.5253 11.2 -.- 2.8 -.- ISIKTEPE-MADEN (ELAZIG) İlksel
    2023.02.08 20:42:08 38.1578 38.6733 25.7 -.- 2.7 -.- ESENLIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
    2023.02.08 20:40:20 38.0788 36.5620 5.0 -.- 2.9 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel


    2023.02.08 20:37:47 39.2243 38.7945 3.2 -.- 2.6 -.- AVCI-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel
    2023.02.08 20:35:34 38.1220 37.0990 12.3 -.- 2.9 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.02.08 20:31:51 37.9775 38.1188 14.9 -.- 2.7 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel


        2023.02.08 20:23:46 36.0463 36.0820 16.6 -.- 3.3 -.- KARACURUN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
        2023.02.08 20:20:57 38.0328 37.5375 8.5 -.- 2.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.02.08 20:19:43 38.0823 37.7218 2.0 -.- 2.5 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
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        Haberler Haberler Erzurum'da deprem mi oldu son dakika? AFAD KANDİLLİ son depremler listesi! Erzurum Tozluca, Erzincan, Elazığ... Az önce deprem mi oldu?
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