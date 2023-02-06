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    • Haberler
    • 06.02.2023 10:02
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    • 06.02.2023 10:05
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    Son dakika: 6 Şubat 2023 bugün Motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı mı? 📢Motorsiklet, Elektirikli Scooter kullanmak yasak mı?

    Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı yapıldı. Buna göre kar yağışı bu akşam etkisini artıracak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım." uyarısında bulundu. Motorsiklet, Elektirikli Scooter kullanımına da yasak geldi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    📢Motorsiklet, Elektirikli Scooter kullanmak yasak mı?

    Meteoroloji'den gelen kar yağışı uyarıları sonrası İstanbul'da önlemler arttırıldı. Bir çok ilde 6 Şubat'ta okullar tatil edilirken Motorsiklet, Elektirikli Scooter kullanımına da yasak geldi. Bu noktada 6 Şubat 2023 Motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı mı? Motorsiklet, Elektirikli Scooter kullanmak yasak mı?' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte son dakika gelişmeler...

    MOTOSİKLET, ELEKTRİKLİ SCOOTER KULLANMAK YASAK MI?

    Son dakika... 18.00'den itibaren İstanbul'da Motosiklet, Elektirikli Scooter ve Motokuryelerin trafiğe çıkışı beklenen kar yağışı nedeniyle yasaklandı.

    İSTANBUL HAVA DURUMU

    Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'a giriş yapan kar yağışı Çekmeköy, Pendik, Silivri, Kartal, Beylikdüzü, Çatalca ve Çamlıca'da etkili oluyor.

    Silivri'de beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kar yağışı özellikle Danamandıra, Kadıköy, Çayırdere mahallelerinde etkili oldu.

    Öte yandan kar yağışı Üsküdar'da Çamlıca Tepesi'nde etkisini gösterdi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini arttırması bekleniyor.

    Pendik, Çekmeköy ve Beykoz'un yüksek kesimlerinde yoğun kar görülüyor.

        MGM'DEN SARI KODLU UYARI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki kar yağışı için sarı kodlu uyarıda bulundu.

        Bu akşam saat 18.00'den sonra etkisini artırması ve pazartesi öğle saatlerine kadar il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağacağı belirtildi.

        Açıklamada, "Avrupa yakası ile şehrin yüksek kesimlerinde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

        VALİ YERLİKAYA SAAT VERDİ

        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde beklenen karla karışık yağmur ve kar nedeniyle vatandaşlardan saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını istedi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kent genelinde bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğini belirtti.

        Bu kapsamda gerekli tedbirleri aldıklarına dikkati çeken Yerlikaya, "Lütfen, 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

        11 BİN 130 PERSONEL GÖREV YAPACAK

        İstanbul Valiliği beklenen kar yağışı ile ilgili tedbirleri açıkladı.

        Açıklamada, "11 bin 130 personel, 171 acil çıkış noktası ve 23 otoyol hizmet tesisi (OHT), 57 iş makinesi noktasında 2 bin 591 İş Makinası, 101 Noktada 475,400 ton tuz, 3 bin 640 ton solüsyon kapasitesi ile kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarına hazır durumda bulunmaktadır" denildi.
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        Haberler Haberler Son dakika: 6 Şubat 2023 bugün Motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı mı? 📢Motorsiklet, Elektirikli Scooter kullanmak yasak mı?
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