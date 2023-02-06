Son dakika: 6 Şubat 2023 bugün Motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı mı? 📢Motorsiklet, Elektirikli Scooter kullanmak yasak mı?

MGM'DEN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki kar yağışı için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Bu akşam saat 18.00'den sonra etkisini artırması ve pazartesi öğle saatlerine kadar il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağacağı belirtildi.

Açıklamada, "Avrupa yakası ile şehrin yüksek kesimlerinde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.