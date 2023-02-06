Son dakika: 6 Şubat 2023 bugün Motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı mı? 📢Motorsiklet, Elektirikli Scooter kullanmak yasak mı?

Meteoroloji'den gelen kar yağışı uyarıları sonrası İstanbul'da önlemler arttırıldı. Bir çok ilde 6 Şubat'ta okullar tatil edilirken Motorsiklet, Elektirikli Scooter kullanımına da yasak geldi. Bu noktada 6 Şubat 2023 Motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı mı? Motorsiklet, Elektirikli Scooter kullanmak yasak mı?' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte son dakika gelişmeler...
MOTOSİKLET, ELEKTRİKLİ SCOOTER KULLANMAK YASAK MI?
Son dakika... 18.00'den itibaren İstanbul'da Motosiklet, Elektirikli Scooter ve Motokuryelerin trafiğe çıkışı beklenen kar yağışı nedeniyle yasaklandı.
İSTANBUL HAVA DURUMU
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'a giriş yapan kar yağışı Çekmeköy, Pendik, Silivri, Kartal, Beylikdüzü, Çatalca ve Çamlıca'da etkili oluyor.
Silivri'de beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kar yağışı özellikle Danamandıra, Kadıköy, Çayırdere mahallelerinde etkili oldu.
Öte yandan kar yağışı Üsküdar'da Çamlıca Tepesi'nde etkisini gösterdi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini arttırması bekleniyor.
Pendik, Çekmeköy ve Beykoz'un yüksek kesimlerinde yoğun kar görülüyor.