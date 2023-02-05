UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ SON DAKİKA? 5-6 Şubat 2023 İstanbul’da uçuşlar iptal mi edildi? Pegasus, THY uçuş sorgulama

Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı uçuşların durumları gündemde yer alıyor.
THY'DEN HAVA ŞARTLARI UYARISI!
Türk Hava Yolları İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği 5-6 Şubat tarihlerindeki İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı 238 seferin iptal edildiğini duyurdu. Türk Hava Yolları (THY) 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcularını seferlerde iptallerin olabileceğine karşın uyarmıştı.
Yapılan uyarının ardından THY İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 238 seferini iptal ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir. Misafirlerimiz uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabilirler'' ifadelerine yer verildi.
HANGİ UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?
Uçuşunuzun durumunu sorgulamak veya değişiklik işlemleriniz için http://bit.ly/AJ-UcusSorgu adresini ziyaret edebilirsiniz.
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