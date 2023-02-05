İnstagram ÇÖKTÜ MÜ, ne zaman düzelecek? 5 Şubat İnstagram yavaşladı sorunu ne zaman çözülecek 2023? İnstagram neden açılmıyor?

Bir çok kullanıcı sosyal paylaşım sitesi İnstagram'da sorun yaşıyor. Instagram'da bu akşam DM'den mesaj göndermek isteyenler ve uygulamada güncelleme yapmak isteyenler hata ile karşılaşıyor. Peki; İnstagram çöktü mü son dakika? 5 Şubat İnstagram'a ne oldu, ne zaman düzelecek?
Instagram çöktü mü sorusu, bazı kullanıcıların gündeminde yer alıyor. Kullanıcılar zaman zaman, uygulamadan atma, akış yenilememe, ağ hatası ve mesajların ulaşmaması gibi sorunlar yaşayabiliyor. Peki Instagram'da sorun mu var, çöktü mü?
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Dünya genelinde yapılan raporlamalar çerçevesinde, Instagram'a girişte veya başka bir durumda sorun olmadığı belirtiliyor.