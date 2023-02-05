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    • Haberler
    • 05.02.2023 22:44
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    • 05.02.2023 23:01
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    İnstagram ÇÖKTÜ MÜ, ne zaman düzelecek? 5 Şubat İnstagram yavaşladı sorunu ne zaman çözülecek 2023? İnstagram neden açılmıyor?

    Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan İnstagram'da yine kullanıcılar sorun yaşıyor. An itibariyle 'İnstagram çöktü mü son dakika? 5 Şubat İnstagram'a ne oldu, ne zaman düzelecek? İnstagram neden güncellenmiyor?' soruları yoğun olarak araştırılıyor.

    İnstagram ÇÖKTÜ MÜ?

    Bir çok kullanıcı sosyal paylaşım sitesi İnstagram'da sorun yaşıyor. Instagram'da bu akşam DM'den mesaj göndermek isteyenler ve uygulamada güncelleme yapmak isteyenler hata ile karşılaşıyor. Peki; İnstagram çöktü mü son dakika? 5 Şubat İnstagram'a ne oldu, ne zaman düzelecek?

    Instagram çöktü mü sorusu, bazı kullanıcıların gündeminde yer alıyor. Kullanıcılar zaman zaman, uygulamadan atma, akış yenilememe, ağ hatası ve mesajların ulaşmaması gibi sorunlar yaşayabiliyor. Peki Instagram'da sorun mu var, çöktü mü?

    INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
    Dünya genelinde yapılan raporlamalar çerçevesinde, Instagram'a girişte veya başka bir durumda sorun olmadığı belirtiliyor.



        Fakat bazı durumlarda kullanıcılar internet bağlantısı, hesap güvenliği veya bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde sorun yaşayabilir.

        Bu nedenle uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol edilebilir.
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        Haberler Haberler İnstagram ÇÖKTÜ MÜ, ne zaman düzelecek? 5 Şubat İnstagram yavaşladı sorunu ne zaman çözülecek 2023? İnstagram neden açılmıyor?
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