YOL İKİYE AYRILDI! Gaziantep-Nurdağı, Adana, Hatay, Maraş, Kayseri, Diyarbakır- Siverek yolları açık mı? KARAYOLLARI YOL DURUMU! KGM açıkladı!
Gaziantep Nurdağı ve Hatay Reyhanlı yolu ikiye ayrıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük deprem sonrası sevdikleri için endişelenenler yollara döküldü. Bu nedenle Karayolları yol durumu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Gaziantep-Nurdağı karayolu kapalı mı, açık mı merak ediliyor. Konuya ilişkin Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi. Gaziantep-Nurdağı karayolu kapalı mı, açık mı araştırılıyor. İşte 6 Şubat 2023 KGM yol durumu ve trafiğe kapalı yollar listesi...
06.02.2023 12:15 - Son Güncelleme: 06.02.2023 12:41
Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Gaziantep Valiliği'nden karayolları kapalı mı, açık mı sorusuna ilişkin açıklama geldi. Gaziantep-Nurdağı karayolu kapalı mı, açık mı merak ediliyor. İşte Karayolları yol durumu...
GAZİANTEP-NURDAĞI KARAYOLU KAPALI MI?
Gaziantep Valiliği sosyal medya hesabından "Gaziantep-Nurdağı devlet karayolu (Sakçagözü mevkisi) kaya düşmesi nedeniyle geçici süre trafiğe kapatılmıştır. Yolu temizleme çalışması başlamıştır." paylaşımında bulundu.