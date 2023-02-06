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Haberler Trend YOL İKİYE AYRILDI! Gaziantep-Nurdağı, Adana, Hatay, Maraş, Kayseri, Diyarbakır- Siverek yolları açık mı? KARAYOLLARI YOL DURUMU! KGM açıkladı!

YOL İKİYE AYRILDI! Gaziantep-Nurdağı, Adana, Hatay, Maraş, Kayseri, Diyarbakır- Siverek yolları açık mı? KARAYOLLARI YOL DURUMU! KGM açıkladı!

Gaziantep Nurdağı ve Hatay Reyhanlı yolu ikiye ayrıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük deprem sonrası sevdikleri için endişelenenler yollara döküldü. Bu nedenle Karayolları yol durumu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Gaziantep-Nurdağı karayolu kapalı mı, açık mı merak ediliyor. Konuya ilişkin Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi. Gaziantep-Nurdağı karayolu kapalı mı, açık mı araştırılıyor. İşte 6 Şubat 2023 KGM yol durumu ve trafiğe kapalı yollar listesi...

takvim.com.tr
06.02.2023 12:15 - Son Güncelleme: 06.02.2023 12:41
YOL İKİYE AYRILDI! Gaziantep-Nurdağı, Adana, Hatay, Maraş, Kayseri, Diyarbakır- Siverek yolları açık mı? KARAYOLLARI YOL DURUMU! KGM açıkladı!

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Gaziantep Valiliği'nden karayolları kapalı mı, açık mı sorusuna ilişkin açıklama geldi. Gaziantep-Nurdağı karayolu kapalı mı, açık mı merak ediliyor. İşte Karayolları yol durumu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
YOL İKİYE AYRILDI! Gaziantep-Nurdağı, Adana, Hatay, Maraş, Kayseri, Diyarbakır- Siverek yolları açık mı? KARAYOLLARI YOL DURUMU! KGM açıkladı!

GAZİANTEP-NURDAĞI KARAYOLU KAPALI MI?

Gaziantep Valiliği sosyal medya hesabından "Gaziantep-Nurdağı devlet karayolu (Sakçagözü mevkisi) kaya düşmesi nedeniyle geçici süre trafiğe kapatılmıştır. Yolu temizleme çalışması başlamıştır." paylaşımında bulundu.

YOL İKİYE AYRILDI! Gaziantep-Nurdağı, Adana, Hatay, Maraş, Kayseri, Diyarbakır- Siverek yolları açık mı? KARAYOLLARI YOL DURUMU! KGM açıkladı!

HAVALİMANININ PİSTİ YARILDI

Hatay Havalimanı'nın pistinin de enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü. Pist kullanılamaz hale geldi.

YOL İKİYE AYRILDI! Gaziantep-Nurdağı, Adana, Hatay, Maraş, Kayseri, Diyarbakır- Siverek yolları açık mı? KARAYOLLARI YOL DURUMU! KGM açıkladı!

Şanlıurfa-Adıyaman yolunun 3. kilometresinde istinat duvarı çökmesi sebebiyle bir şerit ulaşıma kapandı.

YOL İKİYE AYRILDI! Gaziantep-Nurdağı, Adana, Hatay, Maraş, Kayseri, Diyarbakır- Siverek yolları açık mı? KARAYOLLARI YOL DURUMU! KGM açıkladı!

Kayseri'deki Pınarbaşı-Göksun yolunda, yoğun kar yağışı ve olası trafik yoğunluğu dolayısıyla ağır taşıt trafiğine izin verilmiyor.

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