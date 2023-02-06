YOL İKİYE AYRILDI! Gaziantep-Nurdağı, Adana, Hatay, Maraş, Kayseri, Diyarbakır- Siverek yolları açık mı? KARAYOLLARI YOL DURUMU! KGM açıkladı!

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Gaziantep Valiliği'nden karayolları kapalı mı, açık mı sorusuna ilişkin açıklama geldi. Gaziantep-Nurdağı karayolu kapalı mı, açık mı merak ediliyor. İşte Karayolları yol durumu...