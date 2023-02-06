Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 06.02.2023 11:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.02.2023 11:41
    ABONE OL

    Son dakika: Adıyaman Milletvekili Yakup Taş enkaz altında! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş kimdir, sağlık durumu nasıl, haber alındı mı?

    Türkiye'yi sarsan depremde AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin enkaz altında olduğu öğrenildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Taş'ın bulunduğu yere ulaşıldığını, kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Peki, Adıyaman Milletvekili Yakup Taş kimdir? Yakup Taş kurtarıldı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Adıyaman Milletvekili Yakup Taş enkaz altında!

    7.4'lük deprem sonrası Ak Parti Milletcekili Yakup Taş'ın da enkaz altında olduğu belirtildi.

    "ÇOK BÜYÜK AFET VAR, ŞARTLAR ÇOK OLUMSUZ"

    Hatay Milletvekili Yayman, "İki ağabeyim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkaz altında." diye konuştu. Yayman, ilerleyen saatlerde ise Habertürk yayınına bağlanarak şunları söyledi:

    "Burada çok büyük bir afet var. 2 ağabeyim, yengelerim, eşleri, ablam, eniştem, çocuklarıyla beraber enkazın altındalar, ulaşmaya çalışıyoruz. Enkazda çok fazla insan var, sadece benim yakınlarım değil. Gün birbirimizin acısını paylaşma, yarasını sarma günü. Şartlar çok olumsuz."

    "VEKİLİMİZ YAKUP TAŞ ENKAZ ALTINDADIR"

    Enkaz altından kalan bir diğer milletvekili de AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş oldu.

        SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU

        Yakup Taş'ın Twitter hesabından, "Vekilimiz Yakup Taş ailesi bir cok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualariniza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız...." paylaşımı yapıldı.

        YAKUP TAŞ KİMDİR?

        Yakup Taş, 16 Haziran 1959 doğumlu Türk siyasetçi, iş insanı ve TBMM 27. Dönem AK Parti Adıyaman milletvekilidir. Ayrıca Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesidir.

        YAKUP TAŞ SAĞLIK DUURMU NASIL?

        Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Gelişmelerden haberimizi takip ederek haberdar olabilirsiniz.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
        Haberler Haberler Son dakika: Adıyaman Milletvekili Yakup Taş enkaz altında! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş kimdir, sağlık durumu nasıl, haber alındı mı?
            SON DAKİKA