Son dakika: Adıyaman Milletvekili Yakup Taş enkaz altında! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş kimdir, sağlık durumu nasıl, haber alındı mı?

7.4'lük deprem sonrası Ak Parti Milletcekili Yakup Taş'ın da enkaz altında olduğu belirtildi.
"ÇOK BÜYÜK AFET VAR, ŞARTLAR ÇOK OLUMSUZ"
Hatay Milletvekili Yayman, "İki ağabeyim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkaz altında." diye konuştu. Yayman, ilerleyen saatlerde ise Habertürk yayınına bağlanarak şunları söyledi:
"Burada çok büyük bir afet var. 2 ağabeyim, yengelerim, eşleri, ablam, eniştem, çocuklarıyla beraber enkazın altındalar, ulaşmaya çalışıyoruz. Enkazda çok fazla insan var, sadece benim yakınlarım değil. Gün birbirimizin acısını paylaşma, yarasını sarma günü. Şartlar çok olumsuz."
"VEKİLİMİZ YAKUP TAŞ ENKAZ ALTINDADIR"
Enkaz altından kalan bir diğer milletvekili de AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş oldu.