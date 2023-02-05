Yarın BİNGÖL, MUŞ, BİTLİS'TE okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 kar tatili olan il ve ilçeler! Valilik açıklamaları bu adreste!

YARIN (6 ŞUBAT2023 PAZARTESİ) OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların tatil edilmesiyle ilgili şuan için valiliklerden resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği başta olmak üzere diğer illerin valiliklerinden kar tatili açıklamaları geldikçe haberimizde yer verilecektir.

İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Saat 16:00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım." uyarısında bulundu.