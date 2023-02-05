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    • Haberler
    • 05.02.2023 09:59
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    • 05.02.2023 10:01
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    Yarın BİNGÖL, MUŞ, BİTLİS'TE okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 kar tatili olan il ve ilçeler! Valilik açıklamaları bu adreste!

    Türkiye genelinde kar yağışı nedeniyle yarın (6 Şubat Pazartesi) okulların tatil olduğu iller araştırılmaya başlandı. Bu noktada Bingöl, Muş ve Bitlis'te yaşayan öğrenci, öğretmen ve veliler de son dakika valilik açıklamalarını yakından takip ediyor. İşte 6 Şubat 2023 kar tatili olan il ve ilçeler...

    Yarın BİNGÖL, MUŞ, BİTLİS’TE okullar tatil mi?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Bir çok il için uyarı yapuılırken gözler kar tatili duyurularına çevrildi. Peki 6 Şubat 2023 okullar tatil mi? İşte yarın kar tatili olan il ve ilçeler...

    YARIN (6 ŞUBAT2023 PAZARTESİ) OKULLAR TATİL Mİ?

    Okulların tatil edilmesiyle ilgili şuan için valiliklerden resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği başta olmak üzere diğer illerin valiliklerinden kar tatili açıklamaları geldikçe haberimizde yer verilecektir.

    İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Saat 16:00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım." uyarısında bulundu.

    METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

        HAVA SICAKLIĞI: Kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

        RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, yurdun güney ve batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve fırtına (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın sabah saatlerinden sonra Marmara'nın batısında (Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın kuzey ve batısı, Yalova'nın batısı) zamanla Ege'nin batısında (İzmir, Manisa, Aydın'ın batısı) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa), İstanbul Avrupa Yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        MGM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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        Haberler Haberler Yarın BİNGÖL, MUŞ, BİTLİS'TE okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 kar tatili olan il ve ilçeler! Valilik açıklamaları bu adreste!
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