Yarın HAKKARİ, VAN, ARDAHAN'DA okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Son dakika Valilik açıklamaları yakından takip ediliyor!

6 ŞUBAT 2023 KAR TATİL OLAN İL VE İLÇELER! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Kar, yağmur ve şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı. Hava sıcakları düştü, soğuk havalar bir çok ilde hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Hal böyle olunca gözler kar tatili açıklamalarına çevrildi. Peki yarın okullar tatil mi?