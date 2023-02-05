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    • Haberler
    • 05.02.2023 09:41
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    • 05.02.2023 09:43
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    Yarın HAKKARİ, VAN, ARDAHAN'DA okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Son dakika Valilik açıklamaları yakından takip ediliyor!

    Son dakika kar yağışının bir çok ili etkisi altına almasıyla valilik açıklamaları da yakından takip ediliyor. Özellikle Hakkari, Van, Ardahan gibi doğu illerinde öğrenciler 6 Şubat Pazartesi okul var mı merak ediyor. İşte kar tatili olan il ve ilçeler...

    Yarın HAKKARİ, VAN, ARDAHAN’DA okullar tatil mi?

    6 ŞUBAT 2023 KAR TATİL OLAN İL VE İLÇELER! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Kar, yağmur ve şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı. Hava sıcakları düştü, soğuk havalar bir çok ilde hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Hal böyle olunca gözler kar tatili açıklamalarına çevrildi. Peki yarın okullar tatil mi?

    YARIN HAKKARİ, VAN, ARDAHAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Hakkari, Van ve Ardahan valiliklerinden henüz kar tatili açıklaması yapılmadı. Kar tatili olan il ve ilçeler belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.

    MGM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

    5,6,7,8,9 Şubat'ta hava nasıl, hangi illerde kaç derece olacak sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) geldi. İşte 81 il için 5 günlük hava durumu...
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    Haberler Haberler Yarın HAKKARİ, VAN, ARDAHAN'DA okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Son dakika Valilik açıklamaları yakından takip ediliyor!
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