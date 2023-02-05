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    • Haberler
    • 05.02.2023 07:30
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    • 05.02.2023 07:30
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    Son dakika! Uçak seferleri iptal mi oldu, İstanbul’da bugün hangi uçuşlar iptal edildi? 4-5-6 Şubat 2023 THY, Pegasus iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı!

    Son dakika! Meteoroloji tarafından günlerdir yapılan kar uyarıları sonrası önlemler alınmaya başlandı. Beklenen olumsuz hava koşulları bundan ötürü yarın İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı kapsamında iptal edilebileceği ifade edildi. Bu noktada ise "İstanbul'da THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu, bugün hangi uçuşlar iptal edildi?" soruları cevap aramaya başladı. Uçuşlar ile alakalı güncel bulguların uçuş sorgulama ekranından öğrenilebilecek. Peki, İstanbul'da THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu, bugün hangi uçuşlar iptal edildi? İşte sorgulama ekranı.

    takvim.com.tr
    Son dakika! 4-5-6 Şubat 2023 THY, Pegasus iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı!

    Son dakika! Meteoroloji tarafından günlerdir yapılan kar uyarıları sonrası önlemler alınmaya başlandı. Beklenen olumsuz hava koşulları bundan ötürü yarın İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı kapsamında iptal edilebileceği ifade edildi. Bu noktada ise "İstanbul'da THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu, bugün hangi uçuşlar iptal edildi?" soruları cevap aramaya başladı. Uçuşlar ile alakalı güncel bulguların uçuş sorgulama ekranından öğrenilebilecek. Peki, İstanbul'da THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu, bugün hangi uçuşlar iptal edildi? İşte sorgulama ekranı.

    Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenilen olumsuz hava şartları bağlamında İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahati tespit edilen yolcuları uyardı.

    DHA'da bulunan habere göre Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferini iptal etti.

        AA'da bulunan habere göre iptal edilen 238 sefere dair olarak, "Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal adetlerinin yükselmesi muhtemeldir."

        THY'den yapılan açıklamada, beklenen hava muhalefeti nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebileceği belirtilerek, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranları üzerinden uçuş numaralarını veya parkur bilgilerini girerek ulaşabilecekleri, uçuşlara ilişkin yolcuların hakları yine aynı sayfadan öğrenebilecekleri ifade edildi.

        İSTANBUL HAVALİMANI UÇAK SEFERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberler Haberler Son dakika! Uçak seferleri iptal mi oldu, İstanbul’da bugün hangi uçuşlar iptal edildi? 4-5-6 Şubat 2023 THY, Pegasus iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı!
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