Son dakika! Meteoroloji tarafından günlerdir yapılan kar uyarıları sonrası önlemler alınmaya başlandı. Beklenen olumsuz hava koşulları bundan ötürü yarın İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı kapsamında iptal edilebileceği ifade edildi. Bu noktada ise "İstanbul'da THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu, bugün hangi uçuşlar iptal edildi?" soruları cevap aramaya başladı. Uçuşlar ile alakalı güncel bulguların uçuş sorgulama ekranından öğrenilebilecek. Peki, İstanbul'da THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu, bugün hangi uçuşlar iptal edildi? İşte sorgulama ekranı.