Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? 42 bin 500 personel alımı! SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU 2023

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı için araştırmalar hızlandı. 2023 yılı içinde 42 bin 500 kişi daha alım yapması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı tarihleri, kontenjan ve branş dağılımının nasıl olacağı atama bekleyen sağlıkçılar tarafından mercek altına alındı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? İşte detaylar…