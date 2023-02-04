Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 04.02.2023 16:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.02.2023 16:42
    ABONE OL

    İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir kar tatili olacak mı? Meteoroloji'den uyarı...

    Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul için uyarıda bulunarak, 'Pazar evinizde oturun kar var. Sömestre tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur. Pazar, pazartesi, salı Anadolu’da da kar var.' dedi. Bu gelişmeyle beraber 6 Şubat 2023 Pazartesi 2. döneme başlayacak okulların da durumu merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Şubat okullar tatil olacak mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    İstanbul’da okullar tatil mi?

    Kar yağışı yurt genelinde etkisini gösteriyor. Diğer taraftan da İstanbul'da hangi günler kar yağacağı araştırılıyor Meteoroloji tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu tahminine göre ise hafta sonu Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor.

    İSTANBUL'DA HAFTA SONU KAR VAR MI, NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

    Meteoroloji'nin paylaştığı hava durumu raporuna göre Hafta sonu yurdun yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girmesiyle İstanbul dahil Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağacak.

    OKULLAR TATİL OLACAK MI?

    Kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Okulların durumu hava raporuna göre belli olacak. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

        İSTANBUL'DA HANGİ GÜNLER KAR YAĞACAK?

        Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise Twitter'dan yaptığı açıklamada İstanbul için uyarıda bulunurken 'Pazartesi, salı hatta çarşamba da var.' dedi. Şen ayrıca, 'İstanbul bugün yağmurlu, akşam yağış yok. Öğlen saatlerinde yüksekler karla karışık yağmurlu. Sıcaklık 8 derece. Pazar evinizde oturun, Kar var. Sömestre tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur. Pazar pazartesi salı Anadolu'da da kar var. Bu günlerde kıyılar hariç yerde kar örtüsü artar.' ifadelerini kullandı.

        ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKLİLİ OLUYOR!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, önceki gün Ankara'nın merkezinde başlayan kar yağışı, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda ve ara sokaklarda tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

        6 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Ankara'da pazartesi günü okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin Ankara Valiliği kar tatili duyuruları ve Vali Vasip Şahin'in açıklamaları bekleniyor. Ancak henüz 3 Şubat 2023 Pazartesi günü okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi. Okullarda kar tatili olması durumunda haberimiz güncellenecektir.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        39 il 260 bin araç! Fırsatçılar yandı
        Haberler Haberler İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir kar tatili olacak mı? Meteoroloji'den uyarı...
            SON DAKİKA