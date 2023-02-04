İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir kar tatili olacak mı? Meteoroloji'den uyarı...

Kar yağışı yurt genelinde etkisini gösteriyor. Diğer taraftan da İstanbul'da hangi günler kar yağacağı araştırılıyor Meteoroloji tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu tahminine göre ise hafta sonu Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor.
İSTANBUL'DA HAFTA SONU KAR VAR MI, NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Meteoroloji'nin paylaştığı hava durumu raporuna göre Hafta sonu yurdun yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girmesiyle İstanbul dahil Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağacak.
OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Okulların durumu hava raporuna göre belli olacak. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.