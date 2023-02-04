İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir kar tatili olacak mı? Meteoroloji'den uyarı...

İSTANBUL'DA HANGİ GÜNLER KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise Twitter'dan yaptığı açıklamada İstanbul için uyarıda bulunurken 'Pazartesi, salı hatta çarşamba da var.' dedi. Şen ayrıca, 'İstanbul bugün yağmurlu, akşam yağış yok. Öğlen saatlerinde yüksekler karla karışık yağmurlu. Sıcaklık 8 derece. Pazar evinizde oturun, Kar var. Sömestre tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur. Pazar pazartesi salı Anadolu'da da kar var. Bu günlerde kıyılar hariç yerde kar örtüsü artar.' ifadelerini kullandı.