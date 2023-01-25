EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS yerleştirme sonuçları sorgula 2023! Engelli memur atamaları ne zaman yapılacak?

EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih arama motorlarında sorgulanıyor. Gündemde binlerce kişi arama motorları üzerinden EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorgulaması sıkça yapılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen engelli vatandaşların katıldığı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için hangi şartların taşınması gerekiyor? işte merak edilen tüm bilgiler...
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl EKPSS yerleştirmeleri 17 Şubat 2022 tarihine gerçeklemişti.
Bu sene de şubat ayının ikinci haftasında atamaların Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.
EKPSS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır.